Российский саночник Павличенко выиграл серебро на чемпионате Европы, у Репилова - бронза

Российский саночник Семен Павличенко выиграл серебряную медаль на чемпионате Европе, проходящем в Норвегии.
Победу одержал Доминик Фишналлер из Италии, замкнул тройку призеров еще один представитель России Роман Репилов.
В первую десятку вошли еще два россиянина. Александр Горбацевич стал пятым, а Степан Федоров - седьмым.
Санный спорт
Лиллехаммер (Норвегия)
Чемпионат Европы
Мужчины. Одиночка
1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737
2. Семен Павличенко (Россия) — 1.37,911
3. Роман Репилов (Россия) — 1.37,965
4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.38,204
5. Александр Горбацевич (Россия) — 1.38,397...
7. Степан Федоров (Россия) — 1.38,440...
14. Максим Аравин (Россия) — 1.38,816.
Континентальное первенство завершится в воскресенье, командной гонкой.