Российский саночник Павличенко выиграл серебро на чемпионате Европы, у Репилова - бронза Соревнования проходят в Лиллехаммере.

Российский саночник Семен Павличенко выиграл серебряную медаль на чемпионате Европе, проходящем в Норвегии.

Победу одержал Доминик Фишналлер из Италии, замкнул тройку призеров еще один представитель России Роман Репилов.

В первую десятку вошли еще два россиянина. Александр Горбацевич стал пятым, а Степан Федоров - седьмым.

Санный спорт

Лиллехаммер (Норвегия)

Чемпионат Европы

Мужчины. Одиночка

1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737

2. Семен Павличенко (Россия) — 1.37,911

3. Роман Репилов (Россия) — 1.37,965

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.38,204

5. Александр Горбацевич (Россия) — 1.38,397...

7. Степан Федоров (Россия) — 1.38,440...

14. Максим Аравин (Россия) — 1.38,816.

Континентальное первенство завершится в воскресенье, командной гонкой.