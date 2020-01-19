Сборная России по санному спорту выиграла медальный зачет чемпионата Европы Соревнования завершились в Лиллехамере.

Российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы в Норвегии.

В активе россиян две золотые, одна серебряная и три бронзовых награды.

Чемпионами Европы стали Татьяна Иванова, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов в соревнованиях двоек. Серебро в активе Семена Павличенко. Бронзовые медали завоевали Роман Репилов, Виктория Демченко а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (в двойках).

Второе место в общекомандном зачете разделили команды Австрии и Италии. В активе обеих сборных по одной золотой и одной серебряной награде.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Сигулде (Латвия) с 25 по 26 января.