Сергей Чудинов: Приедем на чемпионат мира в Сочи с большей уверенностью в себе Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере.

- Совсем скоро в Сочи пройдет чемпионат мира. Я считаю, что успешное выступление на европейском первенстве должно помочь нам показать максимальный результат на домашнем льду. Мы приедем в Сочи с большей уверенностью в себе, в своем инвентаре. У нас сложилась великолепная команда, все поддерживают друг друга, царит полная поддержка и взаимопонимание, - цитирует Чудинова ТАСС.

Напомним, что российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы в Норвегии. В активе россиян две золотые, одна серебряная и три бронзовых награды.

Чемпионами Европы стали Татьяна Иванова, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов в соревнованиях двоек. Серебро в активе Семена Павличенко. Бронзовые медали завоевали Роман Репилов, Виктория Демченко а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (в двойках).