Наталия Гарт: Надеюсь, что все возможные ошибки наши спортсмены сделали в Лиллехаммере Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт – о выступлении сборной России по санному спорту на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере.

- Несмотря на то, что мы так обидно уступили в эстафете, я все равно ставлю своей команде за выступление на чемпионате Европы отлично. Таня Иванова допустила серьезную ошибку на своем этапе, которую очень сложно было потом отыграть. Я думаю, ей помешало огромное желание опять занять первое место, как вчера в личной гонке. Но это спорт, в котором возможно все.

Я надеюсь, что все возможные ошибки наши спортсмены сделали здесь, в Лиллехаммере. А домашний чемпионат мира, который стартует через три недели, сложится для российской сборной еще лучше, - передает слова Гарт ТАСС.

Добавим, что на чемпионате Европы сборная России выиграла две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.