Сергей Чудинов: Победа в командном зачете на чемпионате Европы – очень значимый успех Главный тренер сборной России Сергей Чудинов – о победе российских саночников в командном зачете чемпионата Европы.

– Победа в командном зачете на чемпионате Европы - очень значимый успех. Это высокое достижение наших спортсменов, особенно с учетом того, что оно достигнуто на нейтральной и непростой трассе, – приводит слова Чудинова «РИА Новости».

Добавим, что на чемпионате Европы сборная России выиграла две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.