Сергей Чудинов: Победа в командном зачете на чемпионате Европы – очень значимый успех - Советский спорт
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19 января 2020 23:30Санный спорт

Сергей Чудинов: Победа в командном зачете на чемпионате Европы – очень значимый успех

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов – о победе российских саночников в командном зачете чемпионата Европы.

Победа в командном зачете на чемпионате Европы - очень значимый успех. Это высокое достижение наших спортсменов, особенно с учетом того, что оно достигнуто на нейтральной и непростой трассе, приводит слова Чудинова «РИА Новости».

Добавим, что на чемпионате Европы сборная России выиграла две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

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