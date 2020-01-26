Репилов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Латвии Россиянин Роман Репилов стал серебряным призером на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Победу на этапе одержал немецкий саночник Йоханнес Людвиг (1.37,246), которому российский спортсмен уступил по сумме двух заездов 0,017 секунды. Замкнул тройку лучших австриец Давид Гляйршер (+0,022). Отметим, что Семен Павличенко занял пятое место (+0,178), Максим Аравин стал шестым (+0,240), Александр Горбацевич – десятым (+0,386), а Степан Федоров – 24-м (+0,738).