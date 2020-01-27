Сергей Чудинов: Положительно оцениваю результаты выступления команды в Сигулде Главный тренер сборной России Сергей Чудинов по санному спорту оценил результаты команды на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).

- Я положительно оцениваю результаты выступления команды. В спринте заняли два призовых места у мужчин: Семен Павличенко выиграл соревнования, а Роман Репилов в итоге сохранил первое место в общем зачете в этой дисциплине.

Итог выступлений позитивный, в команде хорошее настроение. Свое количество медалей мы взяли, хотя немного рассчитывали на иной расклад по их достоинству, - приводит слова Чудинова «РИА Новости».

Напомним, что этап Кубка мира проходил в Сигулде 25-26 января.