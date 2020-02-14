Денисьев и Антонов выиграли золото в спринте двоек на ЧМ в Сочи Чемпионат мира по санному спорту продлится до воскресенья 16 февраля.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золотые медали, одержав победу в финале спринта в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту. Соревнования лучших саночников планеты проходят в Сочи.

Денисьев и Антонов в финале показали результат 31,281 секунды. Обладатели серебряных медалей итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер проиграли чемпионам лишь 45 сотых секунды (+0,045). Бронза досталась немцам Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту (+0,081).

В финале спринта учувствовали еще две российские двойки Константин Кашкин и Всеволод Коршунов показали пятый результат (+0,084), а Владислав Южаков и Юрий Прохоров – шестой (+0,093).

Отметим, что эта первая золотая медаль для российской сборной в соревнованиях двоек в истории чемпионатов мира. Спринт был впервые включен в программу ЧМ в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи продлится до воскресенья 16 февраля.