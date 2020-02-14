Катникова и Репилов выиграли золотые медали в спринте на чемпионате мира в Сочи В копилке сборной России три комплекта золотых медали из трех возможных.

На чемпионате мира по санному спорту в Сочи завершились соревнования в спринте у мужчин и женщин.

Женский турнир выиграла россиянка Екатерина Катникова, показав в финале результат 31,105 секунды. Чемпионка лишь на 8 тысячных секунды опередила свою соотечественницу Татьяну Иванову, обладательницу серебряной медали сочинской Олимпиады.

Бронза у латвийки Элизы Цауце. Она проиграла Катниковой 37 сотых секунды.

Третья представительница сборной России Олеся Михайленко заняла восьмое место с отставанием +0,182 от лучшего результата.

Победителем соревнований в спринте у мужчин стал Роман Репилов с результатом в финале 34,901 секунды. Серебряный призер австриец Давид Гляйршер уступил российскому саночнику 6 тысячных секунды.

Бронзовую медаль выиграл итальянец Доминик Фишналлер (+0,058).

В первой десятке оказались еще два представителя России. Александр Горбаченко занял в итоговом протоколе четвертое место (+0,069), Максим Аравин – шестое (+0,093). Семен Павличенко показал 13-й результат (+0,190).

Напомним, что ранее россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золотые медали, одержав победу в финале спринта в соревнованиях двоек.

Спринт был впервые включен в программу ЧМ в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи продлится до воскресенья 16 февраля.