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Катникова стала двукратной чемпионкой мира - Советский спорт
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15 февраля 2020 19:56Санный спортЛипкин Антон

Катникова стала двукратной чемпионкой мира

Российская саночница выиграла одиночные заезды в Сочи.

Российская саночница Екатерина Катникова выиграла второе золото чемпионата мира в Сочи.

После победы в спринте 25-летняя Катникова победила в одиночных заездах. Серебро завоевала Юлия Таубитц из Германии. Бронзовым призером стала еще одна представительница России – Виктория Демченко. Занявшая второе место в спринте Татьяна Иванова показала пятый результат.

Отметим также, что Александр Денисьев и Владислав Антонов после победы в спринте заняли второе место в заездах двоек.

Таким образом, сборная России выиграла четыре золотые медали из пяти разыгранных комплектов и досрочно выиграла общий медальный зачет домашнего чемпионата мира.

Сочи (Россия)
Чемпионат мира
Женщины

1. Екатерина Катникова (Россия) – 1.39,398
2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.39,492
3. Виктория Демченко (Россия) – 1.39,537…
5. Татьяна Иванова (Россия) – 1.39,837…
28. Олеся Михайленко (Россия) – 57,041

Двойки

1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.39,384
2. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.39,488
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.39,526
4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.39,587…
6. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.39,720

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