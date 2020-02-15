Катникова стала двукратной чемпионкой мира Российская саночница выиграла одиночные заезды в Сочи.

Российская саночница Екатерина Катникова выиграла второе золото чемпионата мира в Сочи.

После победы в спринте 25-летняя Катникова победила в одиночных заездах. Серебро завоевала Юлия Таубитц из Германии. Бронзовым призером стала еще одна представительница России – Виктория Демченко. Занявшая второе место в спринте Татьяна Иванова показала пятый результат.

Отметим также, что Александр Денисьев и Владислав Антонов после победы в спринте заняли второе место в заездах двоек.

Таким образом, сборная России выиграла четыре золотые медали из пяти разыгранных комплектов и досрочно выиграла общий медальный зачет домашнего чемпионата мира.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

Женщины

1. Екатерина Катникова (Россия) – 1.39,398

2. Юлия Таубитц (Германия) – 1.39,492

3. Виктория Демченко (Россия) – 1.39,537…

5. Татьяна Иванова (Россия) – 1.39,837…

28. Олеся Михайленко (Россия) – 57,041

Двойки

1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.39,384

2. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.39,488

3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.39,526

4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.39,587…

6. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.39,720