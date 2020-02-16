Сергей Чудинов: Система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 февраля 2020 21:42Санный спорт

Сергей Чудинов: Система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов оценил выступление национальной команды на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

- Однозначно виден результат проделанной работы, система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера. Естественно, мы знаем, над чем нам нужно работать, потому что некоторые ребята не удовлетворены своими результатами

Сохранить на будущее уровень результатов, который мы показали в Сочи, очень просто. Нужно забыть вообще о том, что здесь с тобой было, нужно так же упорно работать, с полной самоотдачей и не оглядываться при этом назад, - приводит слова Чудинова ТАСС.

Добавим, что российская сборная победила в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.

Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт В субботу на чемпионате мира в Антхольце состоится первая личная гонка у мужчин. В число претендентов на победу в спринте входит россиянин Александр Логинов. 15.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Иван Черезов: Результаты Логинова - лучший ответ на всю критику Йоханнес Бе: Готовы приехать и выпить с Логиновым по чашке чая, это было бы отлично
Миронова: Сейчас или никогда. На ЧМ-2020 - женский спринт В пятницу на чемпионате мира в итальянском Антхольце состоится первая личная гонка: в 16.45 по московскому времени стартует женский спринт. 14.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Главный тренер «Вашингтона»: Игра Овечкина тревожит меня сейчас меньше всего Овечкин - о 700-й шайбе в НХЛ: Рано или поздно это произойдет Семен Варламов: «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль
Новости
22:57 Биатлон Иван Черезов: Результаты Логинова - лучший ответ на всю критику
22:42 Санный спорт Йозеф Фендт: Можно сказать, что Россия провела один из лучших чемпионатов мира по санному спорту
22:26 Футбол АЕК под руководством Карреры обыграл в гостях «Арис»
22:17 Вольная борьба Найфонов выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 86 кг
22:10 Футбол «Лацио» - «Интер». Стартовые составы команд
22:00 Футбол «Реал» и «Сельта» объявили составы, Смолов сыграет в Мадриде с первых минут
21:52 Футбол «Шальке» в гостях не смог обыграть «Майнц»
21:52 Футбол Гол Мертенса принес «Наполи» победу над «Кальяри»
21:42 Санный спорт Сергей Чудинов: Система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера
21:30 Футбол Борис Ротенберг: Шатов отказался от перехода в «Сочи»
21:30 Вольная борьба Богомоев выиграл чемпионат Европы в весе до 61 кг
21:22 Футбол «Арсенал» на своем поле разгромил «Ньюкасл»
21:20 Футбол Источник: «Локомотив» отказался от покупки Эль-Шаарави
21:04 Баскетбол «Звезды мира» в овертайме обыграли «Звезд России» в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
21:01 Биатлон Йоханнес Бе: Готовы приехать и выпить с Логиновым по чашке чая, это было бы отлично
20:46 Футбол Дмитрий Комбаров: В «Спартаке» началось противостояние Карреры и Рианчо, и все рухнуло
20:45 Футбол «Крылья Советов» разгромили китайский «Далянь», у Радоньича хет-трик, а у Зиньковского – дубль
20:26 Футбол «Краснодар» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде» во втором сегодняшнем спарринге
«...С вами нам госбезопасно!» Стихи и рисунки про карательные органы снова в моде
«Я хочу прожить счастливую, классную жизнь». Что говорит о Нижнем Тагиле молодёжь
Пипифакс депутатам, ноги школьницы и травма в детсаду: итоги недели в Карелии
Правительство Ставрополья не нашло оснований для отставки мэра Георгиевска
Итоги недели в Башкирии: «Паразиты» и вирусы, трамваи и парки, Хабиров Vs Khabirov
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика