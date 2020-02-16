Сергей Чудинов: Система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера

- Однозначно виден результат проделанной работы, система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера. Естественно, мы знаем, над чем нам нужно работать, потому что некоторые ребята не удовлетворены своими результатами
Сохранить на будущее уровень результатов, который мы показали в Сочи, очень просто. Нужно забыть вообще о том, что здесь с тобой было, нужно так же упорно работать, с полной самоотдачей и не оглядываться при этом назад, - приводит слова Чудинова ТАСС.
Добавим, что российская сборная победила в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.
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