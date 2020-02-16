Йозеф Фендт: Можно сказать, что Россия провела один из лучших чемпионатов мира по санному спорту Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт оценил организацию чемпионата мира, который прошел в Сочи с 14 по 16 февраля.

- Я очень удовлетворен этим восхитительным событием и прекрасной работой организаторов. Я разговаривал с тренерами различных команд, и все довольны очень хорошим качеством льда. Можно сказать, что Россия провела один из лучших чемпионатов мира, - цитирует Фендта «РИА Новости».

Добавим, что российская сборная победила в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.