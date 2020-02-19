Россия может вместо Южной Кореи провести этап КМ по санному спорту В календаре на сезон-2020/21 трасса в Сочи отсутствует.

Россия сможет принять этап Кубка мира по санному спорту, если он не состоится в Южной Корее.

Президент Федерации санного спорта Наталия Гарт заявила, что наша страна всегда готова подстраховать своих коллег. По ее словам, новые трассы в других странах также должны быть задействованы, но в случае их неготовности Россия сможет предоставить для соревнований свои.

Напомним, что к Олимпийским играм в Сочи была построена трасса высочайшего уровня. Ее отметили как представители международных федераций, так и сами спортсмены.