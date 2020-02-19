Чемпионат Европы на натурбану в Москве могут отменить

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт заявила, что существует вероятность отмены чемпионата Европы по натурбану, который должен пройти в Москве в ближайшие выходные.
«Мы готовы на 100%, но погода нас подводит, – цитирует слова Гарт News.ru. – Трасса готова и пока что в снегу, но что будет в ближайшие пару дней мы предположить не можем. Хотя мы заботимся о ней, небольшая возможность отмены все равно присутствует. Возможен вариант, проведения чемпионата Европы по укороченной программе – по одному заезду вместо двух.
Москва подготовила отличную программу для зрителей. Мы всегда рассматриваем мероприятия не только со спортивной части, но и развлекательной. Хотим, чтобы больше людей узнали о нашем виде спорта и пришли на соревнования».
Натурбан – дисциплина санного спорта, заключающаяся в спуске на скорость на санях по естественной трассе. Название происходит от немецкого die Naturbahn – «естественная трасса». Как и в спуске по классическим санно-бобслейным трассам соревнования проводятся у мужчин на санях-одиночке и санях-двойке, у женщин на санях-одиночке.
Чемпионаты Европы по натурбану проводятся с 1970 года. 2000-е годы Международная федерация санного спорта добивалась включения натурбана в программу зимних Олимпийских игр, однако Международный олимпийский комитет отказал из-за малой популярности натурбана за пределами Европы.
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