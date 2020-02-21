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Россиянка Лаврентьева заняла второе место на чемпионате Европы по натурбану - Советский спорт
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21 февраля 2020 11:40Санный спортНечаев Юрий

Россиянка Лаврентьева заняла второе место на чемпионате Европы по натурбану

Континентальное первенство проходит в Москве.

Российская спортсменка Екатерина Лаврентьева выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по натурбану.

Победу одержала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результат 11,38 секунды. Россиянка уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04).

38-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира. На первенствах Европы россиянка шесть раз выигрывала золотые медали. Лаврентьева 11 раз завоевывала Кубок мира по натурбану.

Чемпионат Европы (Москва)
Женщины

1. Эвелин Ланталер (Италия) — 11,38

2. Екатерина Лаврентьева (Россия) — +0,03

3. Тина Унтербергер (Австрия) — +0,04.

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