Российский спортсмен Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану Континентальное первенство проходит в Москве.

Россиянин Александр Егоров занял второе место на чемпионате Европы по натурбану.

Первое место занял австриец Михаэль Шайкль, показавший результат 11,11 секунды. Егоров уступил лидеру 0,02 секунды. Бронза досталась итальянцу Алексу Груберу (+0,03).

Еще один россиянин, Алексей Мартьянов, остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

34-летний Егоров является серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Европы в двойках.

Чемпионат Европы (Москва)

Мужчины

Одиночные сани

1. Михаэль Шайкль (Австрия) — 11,11

2. Александр Егоров (Россия) — +0,02

3. Алекс Грубер (Италия) — +0,03

4. Алексей Мартьянов — +0,04…

6. Григорий Букин — +0,05…

10. Юрий Талых — +0,14…

13. Станислав Ковшик (все — Россия) — +0,16.