Иванова заняла второе место на этапе Кубка мира по санному спорту Российская саночница Татьяна Иванова завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Россиянка по итогам двух заездов показала результат 1 минута 27,561 секунды. Победу в соревнованиях одержала представительница Латвии Элиза Цауце (1.27,481). Замкнула тройку лучших Юлия Таубитц (1.27,673) из Германии.

Отметим, что Виктория Демченко (+0,294) заняла четвертое место, Олеся Михайленко (+1,269) - 12-е, а Екатерина Катникова (+1,308) стала 13-й.

Добавим, что в общем зачете Кубка мира за один старт до конца лидирует Иванова, набравшая 907 очков. Второе место у Таубиц (880), Демченко досрочно заняла третье место (652).

Заключительный этап Кубка мира пройдет с 29 февраля по 1 марта в немецком Кенигзее.