Российский саночник Павличенко одержал победу на этапе Кубка мира в Германии, Репилов - третий

На этапе Кубка мира по санному спорту в Германии завершились соревнования среди мужчин-одиночек.
Победителем стал россиянин Семен Павличенко, второе место занял немец Йонас Мюллер, замкнул тройку лучших еще один представитель России Роман Репилов.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночные сани
1. Семен Павличенко (Россия) — 1.38,359
2. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.38,362
3. Роман Репилов (Россия) — 1.38,426...
29. Александр Горбацевич (Россия) — 1.44,861.
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