Россиянин Репилов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира В Германии проходит заключительный этап Кубка мира.

Российский саночник Роман Репилов во второй раз в карьере стал обладателем Кубка мира.

На соревнованиях в Кенигзее россиянин занял третье место, что позволило ему набрать 765 очков и опередить итальянца Доминика Фишналлера (749). Третье место в общем зачете занял еще один представитель России, Семен Павличенко (741), одержавший победу на этапе в Германии.

Добавим, что 23-летний Репилов ранее выигрывал Кубок мира в сезоне 2016/17. Кроме него по одному разу победителями в общем зачете становились Альберт Демченко (2004/05) и Павличенко (2018/19).