Сборная России разделила с командой Италии победу в общем зачете КМ в эстафетах В Германии прошел заключительный этап Кубка мира по санному спорту.

На заключительном, девятом этапе Кубка мира в Кенигзее сборная России заняла третье место в эстафете.

В составе российской команды выступали Виктория Демченко, Семен Павличенко, Владислав Южаков / Юрий Прохоров. Победу на этапе одержали представители сборной Германии, серебро - у американцев.

Этот результат позволил российской команде набрать 431 очко и вместе с итальянцами занять первое место в общем зачете Кубка мира в эстафетах.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия — 2.42,209

2. США — 2.43,019

3. Россия (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Южаков/Прохоров) — 2.43,217.

Итоговый зачет Кубка мира

1. Россия — 431 очко

1. Италия — 431

3. Германия — 415.