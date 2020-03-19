Репилов выиграл чемпионат России в Сочи (фото)

Роман Репилов выиграл золотую медаль чемпионата России по санному спорту.
Серебро досталось Семену Павличенко, бронза - Степану Федорову.
Чемпионат России
Одноместные сани
Мужчины
1. Роман Репилов — 1.43,142
2. Семен Павличенко — 1.43,366
3. Степан Федоров — 1.43,852.
Напомним, Репилов является двукратным чемпионом мира 2020 года по санному спорту.
Первенство страны завершится в пятницу, 20 марта.
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