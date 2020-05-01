Сергей Чудинов: В целом я доволен сезоном, но были и моменты, которые хотелось бы улучшить Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов подвел итоги завершившегося сезона.

- Конечно, в целом я доволен сезоном, но были и моменты, которые хотелось бы улучшить. Если глобально смотреть по медальному плану, то мы его перевыполнили. Но если говорить по персоналиям, то некоторые ведущие спортсмены, такие как Семен Павличенко и Татьяна Иванова, рассчитывали на более высокие места, - приводит слова Чудинова «РИА Новости».

Добавим, что на чемпионате мира в Сочи российская сборная победила в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали.