Чемпионат мира 2021 году не состоится в Канаде из-за пандемии коронавируса

Международная федерация санного спорта (FIL) сообщила о том, что чемпионат мира 2021 года придется перенести из Канады в другую страну из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны пройти были с 5 по 7 февраля на трассе Олимпиады-2010 в городе Уистлер, что в 125 километрах от Ванкувера, однако организаторы не могут дать никаких гарантий, что к этим датам в Канаде будет отменен обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих на территорию страны.

«Мы не можем гарантировать, что к февралю этот закон будет отменен, – заявил исполнительный директор Канадской ассоциации санного спорта Тим Фарстад. – В результате FIL сообщила нам, что в 2021 году провести чемпионат мира в Уистлере будет невозможно».

Решение о новом месте проведения соревнований будет принято в ближайшие недели.

49-й чемпионат мира по санному спорту прошел с 14 по 16 февраля нынешнего года в Сочи. Российские спортсмены выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль, заняв первое место в командном зачете.