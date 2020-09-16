Чемпионат мира 2021 года пройдет в Германии

Официальный сайт Международной федерации санного спорта (FIL) сообщает, что 50-й чемпионат мира по санному спорту пройдет с 29 по 31 января следующего года в немецком Берхтесгадене-Кенигзее.

Изначально чемпионат мира должен был пройти с 5 по 7 февраля следующего года на трассе Олимпиады-2010 в городе Уистлер, что в 125 километрах от Ванкувера.

FIL пришлось искать новое место проведения соревнований после того, поскольку организаторы не могли дать гарантий, что к февралю в Канаде будет отменен обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих на территорию страны. Такие строгие меры были введены канадскими властями из-за пандемии коронавируса.

49-й чемпионат мира по санному спорту прошел с 14 по 16 февраля нынешнего года в Сочи. Российские спортсмены выиграли пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль, заняв первое место в командном зачете.