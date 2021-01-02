ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига окончен Тоттенхэм Хотспур 3 Лидс Юнайтед 0
Испания - Примера окончен Вильярреал 2 Леванте 1
Германия - Бундеслига окончен Арминия 0 Боруссия М 1
Германия - Бундеслига окончен Айнтрахт Ф 2 Байер 1
Германия - Бундеслига окончен Вердер 0 Унион 2
Германия - Бундеслига окончен Кёльн 0 Аугсбург 1
Германия - Бундеслига окончен Хоффенхайм 1 Фрайбург 3
Англия - Премьер-лига окончен Кристал Пэлас 2 Шеффилд Юнайтед 0
Испания - Примера окончен Бетис 1 Севилья 1
Испания - Примера 2-й тайм, 70' Хетафе 0 Вальядолид 1 13 3.8 1.4
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 58' Герта 2 Шальке-04 0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 68' Брайтон энд Хоув Альбион 2 Вулверхэмптон 3
Германия - Бундеслига 22:30 Штутгарт 0 РБ Лейпциг 0
Англия - Премьер-лига 23:00 Вест Бромвич Альбион 0 Арсенал 0
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Сельта 0 1.56 4.4 5.9
02 января 21:48

Сергей Чудинов: Рад тому, что удалось прервать безмедальную серию из двух этапов

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов оценил выступление российских саночников на этапе Кубка мира в Германии.

- Очень рад тому, что нашим спортсменам сегодня удалось прервать безмедальную серию из двух этапов. Но после сегодняшней гонки у меня остается чувство легкой досады из-за Семена (Павличенко), который из-за ошибок не сумел побороться за медали на отлично настроенном под эту трассу инвентаре, - цитирует Чудинова ТАСС.

Напомним, что в субботу российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Германии, по сумме двух попыток уступив немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды.

Добавим, что Семен Павличенко (+0,774) занял пятое место, Павел Репилов (+1,171) стал 11-м, а Александр Горбацевич (+1,391) расположился на 19-й строчке.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai Creta второй генерации появится в России через полгода"Торпедо" и "Локомотив" забросили 11 шайб в Нижнем Новгороде"Спартак" дома проиграл аутсайдеруПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуКомментатор из США метко высказался о скандале с ДзюбойВергара предстала полностью обнаженной
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.
Почему Титов не прав, призывая Тедеско покинуть «Спартак» прямо сейчас
Бывший капитан красно-белых Егор Титов обрушился с критикой на нынешнего главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Однако его претензии, мягко говоря, спорны.
Кто будет возглавлять таблицу Примеры на Новый год?
В среду, 30 декабря, свои последние матчи в 2020 году проведут оба лидера – «Атлетико» и «Реал».

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика