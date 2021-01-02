Сергей Чудинов: Рад тому, что удалось прервать безмедальную серию из двух этапов

- Очень рад тому, что нашим спортсменам сегодня удалось прервать безмедальную серию из двух этапов. Но после сегодняшней гонки у меня остается чувство легкой досады из-за Семена (Павличенко), который из-за ошибок не сумел побороться за медали на отлично настроенном под эту трассу инвентаре, - цитирует Чудинова ТАСС.

Напомним, что в субботу российский саночник Роман Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Германии, по сумме двух попыток уступив немцу Феликсу Лоху 0,285 секунды.

Добавим, что Семен Павличенко (+0,774) занял пятое место, Павел Репилов (+1,171) стал 11-м, а Александр Горбацевич (+1,391) расположился на 19-й строчке.