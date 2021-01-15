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15 января 11:53
автор: Юрий Нечаев

Сборная России выступит на чемпионате мира под флагом национальной федерации

Соревнования пройдут в Германии в конце января.

Сборная России по санному спорту выступит на чемпионате мира под флагом Федерации санного спорта России (ФССР).

Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«На чемпионате мира наша команда будет выступать под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation или RLF, если сокращенно.

Что касается гимна, то этот вопрос даже не рассматривался. Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне полноценных церемоний награждения в нашем виде спорта нет, гимн страны, чей спортсмен победил, не звучит», - цитирует Тюрина ТАСС.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в немецком Кенигсзе с 29 по 31 января.

Напомним, 17 декабря CAS на два года запретил российским спортсменам участвовать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом. Наказание вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

источник: ТАСС
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