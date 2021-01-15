Сборная России выступит на чемпионате мира под флагом национальной федерации

Сборная России по санному спорту выступит на чемпионате мира под флагом Федерации санного спорта России (ФССР).

Об этом сообщил исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

«На чемпионате мира наша команда будет выступать под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation или RLF, если сокращенно.

Что касается гимна, то этот вопрос даже не рассматривался. Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне полноценных церемоний награждения в нашем виде спорта нет, гимн страны, чей спортсмен победил, не звучит», - цитирует Тюрина ТАСС.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в немецком Кенигсзе с 29 по 31 января.