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06 февраля 18:14
автор: Виктор Шарафудинов

Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира

В нынешнем сезоне российский спортсмен выиграл спринт в австрийском Инсбруке.

Семен Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту.

Лучшим в нынешнем сезоне стал немец Феликс Лох. Он одержал победы на девяти этапах из 12 и набрал 1095 очков.

Второе место занял другой немецкий саночник Йоханнес Людвиг (716).

Павлюченко набрал 673 очка и стал третьим в итоговой таблице. 24 января Семен выиграл спринте на этапе в австрийском Инсбруке.

Что касается других россиян, то Роман Репилов (556) – восьмой, Александр Горбацевич (358) – 12-й, Павел Репилов (104) – 29-й, а Степан Федоров (81) – 33-й.

источник: «Советский спорт»
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