Наталия Гарт: Павличенко показал отличный результат, никакого разочарования нет

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт прокомментировала результат российского саночника в общем зачете Кубка мира.

- Отличный результат, никакого разочарования нет. Понятно, что этот сезон не такой удачный, как предыдущий, но тоже выступили достойно. И на чемпионате Европы, и на чемпионате мира хорошо выступили.

Коронавирус повлиял на весь мир, все сидели весной взаперти и тренировочный процесс получился сдвинутым и сокращенным. Тем не менее, всем удалось хорошо отдохнуть и поработать, - приводит слова Гарт «РИА Новости».

Лучшим в нынешнем сезоне стал немец Феликс Лох. Он одержал победы на девяти этапах из 12 и набрал 1095 очков. Второе место занял другой немецкий саночник Йоханнес Людвиг (716). Павлюченко набрал 673 очка и стал третьим в итоговой таблице.