Демченко ушел с поста старшего тренера сборной России

Многократный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко ушел с поста пост старшего тренера сборной России.

«Я уволился из Центра спортивной подготовки. Буду стараться помогать Роману Репилову готовиться к ОИ-2022, если решится вопрос финансирования. Если с Викторией Демченко я могу попробовать все решить, то по Роману вопрос пока остается открытым», – цитирует ТАСС специалиста.

Демченко стал главным тренером сборной России после завершения спортивной карьеры. Старшим тренером национальной команды он работал с 2018 года.