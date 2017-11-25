«КПРФ» с 22 очками занимает пятое место. У «Политеха» восемь очков и девятое место. Завтра команды проведут еще один матч.

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7-й тур



«Политех» (Санкт-Петербург) — «КПРФ» (Москва) — 4:6

Голы: Исламов, 7, Шарипов, 38, 48, с пенальти, Дяк, 43, - Сирило, 7, Паулиньо, 7, Понкратов, 19 , Шакиров, 22, 26, Ниязов, 50