«КПРФ» на выезде обыграл «Политех»
Перенесенный матч седьмого тура чемпионата России «Политех» — «КПРФ» завершился победой гостей – 6:4.
«КПРФ» с 22 очками занимает пятое место. У «Политеха» восемь очков и девятое место. Завтра команды проведут еще один матч.
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Регулярный чемпионат
7-й тур
«Политех» (Санкт-Петербург) — «КПРФ» (Москва) — 4:6
Голы: Исламов, 7, Шарипов, 38, 48, с пенальти, Дяк, 43, - Сирило, 7, Паулиньо, 7, Понкратов, 19 , Шакиров, 22, 26, Ниязов, 50