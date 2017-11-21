Стрельба в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око» в Москве произошла вечером 17 ноября. Удивительно, но конфликт разгорелся из-за просьбы охраны припарковать автомобиль одного из гостей в другом месте. Казалось бы, плевое дело, но что-то мешает внять просьбе и доводит до стрельбы из оружия. Сразу же на ум приходят видеозаписи одного очень популярного общественного движения, когда на просьбу поставить машину по правилам, автомобилисты выливают ушат грязи на активистов. Уж такие нынче нравы.

Через некоторое время телеграм-канал Mash сообщил, что боец ММА Магомед Исмаилов явился в полицию с повинной после инцидента. Он признался, что стал инициатором конфликта, в результате которого пострадали шесть человек! Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Дело получило большой резонанс, но Следственный комитет не спешит раскрывать его подробности.

Как выяснилось позже, сам боец Магомед Исмаилов во время конфликта находился на тренировке. Об этом заявил и менеджер дагестанского бойца, и тренер Владимир Осия и даже пресс-служба. Так что же случилось? Может быть к делу причастен полный тезка 31-летнего спортсмена Исмаилова? Никаких имен правоохранительные органы не называют. Так и получается, что «неустановленные посетители центра», «сотрудники частного охранного предприятия» и «вольнонаемные работники вневедомственной охраны» постреляли друг друга и были таковы.

Впрочем, подозрения, упавшие на Магомеда Исмаилова не случайны. Нет, сам боец, насколько известно, никогда не был фигурантом подобных криминальных происшествий и применял силу исключительно по правилам и на специально отведенном для этого ринге. Вот только дурная слава его коллег сыграла с ним злую шутку.

Вспоминается, к примеру, нашумевший случай с участием Расула Мирзаева. Боец ММА возле ночного клуба «Гараж» одним ударом убил студента. Спортсмен не стал прятаться от правоохранительных органов и сожалел о случившемся. Пробыв полтора года в СИЗО, Мирзаев был отпущен на свободу и обвинен в неумышленном убийстве. После тюремного заключения Мирзаев вернулся в большой спорт. Но уже в 2016 году пострадал от рук неизвестных. На Восточной улице на бойца напали трое и ранили его выстрелом из травматического оружия. Некоторые издания сообщали о том, что причиной инцидента мог стать вновь конфликт в ночном клубе, где Мирзаев якобы вступился за ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова.

Трагически закончилась и ссора чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева с Анаром Аллахверановым, которого именовали Анаром Зирановым. Анар преподавал в секции смешанных единоборств «Мастер», поэтому имел в драке с Драчевым серьезное преимущество. Пауэрлифтер получил серьезные травмы и скончался в реанимации. Интересно, что брат Анара Натиг на тот момент отбывал срок за похожее преступление. В 2013 году Натиг Аллахверанов с группой лиц избил молодого парня, с которого требовал 60 тысяч рублей за выход из своей криминальной группировки, занимавшейся крышеванием. «Порядки там были строгие, просто так уйти никто не мог», – рассказывал полковник уголовного розыска Александр Саркисов.

В августе 2015 года в Челябинске известный всему городу хоккейный фанат Виталий Спиридонов сцепился в словесной перепалке с посетителем бара. Рядом молча стоял боец ММА Комил Джамилов. Внезапно спортсмен ударил в висок болельщика. Спиридонов упал, ударился головой об асфальт и скончался в больнице. Джамилову сначала дали 2,5 года за непреднамеренное убийство, но по давлением общественности увеличили срок до 10 лет.

В июле бойцы ММА в Воронеже избили скейтбордиста. К счастью, ему удалось выжить. Но банды «бойцов» регулярно нападала на молодых людей.

Осенью 2016 года боец ММА Никита Федоненко забил до смерти уроженца Армении Ваге Залибекяна. Чемпион России по греко-римской борьбе Зураб Давитадзе убил массажиста возле ночного клуба. Боксер, чемпион Москвы, Рустам Хужин в 2012 году убил человека, отмечая звание мастера спорта.

Инциденты с применением оружия тоже не редкость. Боксер Роман Романчук во Владивостоке застрелил местного жителя Олега Мешкова из травматического пистолета «Оса». В том же списке и стрельба в Большом Камне с участием представителей единоборств.

«На мой взгляд, пора всерьез задуматься над тем, насколько мы вообще адекватно оцениваем возникшую угрозу и опасность от широкого распространения новых видов единоборств. Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше», – рассказывал журналистам депутат Госдумы Михаил Старшинов.

О бойцах различных единоборств и их горячем темпераменте рассуждает Марс Рахматуллин – мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по армейскому рукопашному бою:

«Бои без правил и рукопашный бой по контакту, по динамике – это практически одно и то же. Эти виды единоборств сочетают удары руками, ногами, головой, бросковую технику. Изначально придуманы для выживания солдата в схватке с противником. Когда или ты, или тебя. Когда «тебя» – в бою не годится. Поэтому он вобрал в себя все самые эффективные приемы из других единоборств по принципу «один удар – один труп». Но одно дело поединок на мягком татами в защитной амуниции, и рядом стоит рефери, который не даст добить противника. А другое дело – бой на улице, на асфальте. Да еще в «разогретом» состоянии».

К сожалению, раз за разом мы слышим, что бойцы разных единоборств кого-то избили, на кого-то напали или даже убили. Поэтому не мудрено, что в свежем деле со стрельбой в ресторане Москвы сразу же появился фигурант из соответствующего вида спорта – Магомед Исмаилов. Причастен он к конфликту или нет – выяснит следствие, но особое внимание именно к его персоне не случайно. «Спасибо» тем, кто опорочил образ бойца смешанных единоборств своими преступлениями.