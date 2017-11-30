Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против бразильца Эдсона Барбозы, который состоится 31 декабря в рамках турнира UFC 219 в Лас-Вегасе.

"Я изменил свою подготовку. Изменил диету. Баобоза хорошо бьется в стойке, у него опасные удары ногами. И его бокс тоже на хорошем уровне. Но ему нужно учитывать то, что я обладаю навыками болрьбы в партере, мой бокс на высоком уровне. Я очень выносливый. Ему придется иметь дело с универсальным бойцом. Не считаю Эдсона самым серьезным соперникоми в моей карьере. Сейчас он находится на третьей строчке рейтинга легковесов UFC, я — на второй. Именно поэтому этот поединок имеет смысл. Бой будет грандиозным. Все фанаты хотят увидеть мой бой против Тони Фергюсона. Когда я побью Барбозу, то буду драться с Тони. Фанаты это знают. Конор Макгрегор может делать все, что пожелает. Сейчас я сосредоточен на бое с Эдсоном, а затем встречуть с Фергюсоном. Планирую осуществить это в апреле 2018 года", - сказал Нурмагомедов в интервью во время эфира телепрограммы UFC Tonight.

Главным поединком турнира UFC 219 станет противостояние бразильянки Кристиан Жустино и американки Холли Холм. Бой Нурмагомедов — Барбоза — со-главное событие бойцовского шоу. Всего запланировано 11 поединков, в одном из которых выступит еще один представитель России — Омари Ахмедов, который сразится против итальянца Марвина Веттори.

Напомним, что 29-летний Хабиб Нурмагомедов за свою карьеру провел 24 поединка и во всех одержал победы (8 — нокакутом, 8 — сабмишеном, 8 — по очкам). Свой последний бой он провел в ноябре 2016 года на турнире UFC 205 против американца Майкла Джонсона и выиграл болевым приемом «кимура» в третьем раунде.

Discuss after training, like all the time. Как обычно, на общении после тренировок. #monday #hardday #ufc219 #ufc220 Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Ноя 14 2017 в 4:04 PST

31-летний Эдсон Барбоза на данный момент имеет серию из трех побед кряду. В марте 2017 года он провел свой последний бой на данный момент против Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 106 и одержал победу нокаутом во втором раунде. Всего за свою карьеру в ММА он провел 23 поединка, в которых одержал 19 побед (11 — нокаутом, 1 — сабмишеном, 7 — по очкам) и потерпел четыре поражения (1 — нокаутом, 2 — сабмишеном, 1 — по очкам).