Макс Холлоуэй (США) — Жозе Алдо (Бразилия)

Бой за звание чемпиона UFC в полулегком весе — первая защита Холлоуэя.

В главном поединке турнира состоится реванш между Максом Холлоуэем и Жозе Алдо. Соперники встречались полгода назад. Тогда Холлоуэй одержал яркую победу техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Макс имеет серию из 11 побед кряду и является фаворитом во втором бою против Алдо. На стороне чемпиона возраст. Ему 25 лшет и он младше бразильца на шесть лет. К тому же, турнир пройдет в США, а значит, большинство зрителей, купивших билеты на бойцовскоу шоу, будут поддерживать Холлоуэя.

В случае, если победу одержит бразилец, то вполне вероятно, весной 2018 года руководство UFC организует третий и решающий поединок между спортсменами. Если же чемпион защитит свой пояс, то Алдо упадет в рейтинге полулегковесов и окажется, вероятно, на третьей или даже четвертой строчке, оказавшись ниже Фрэнки Эдгара и Рикардо Ламаса.

А если учитывать, что Алдо с большим трудом уложился в лимит весовой категории, то в случае неудачи в бою против Холлоуэя он может сменить весовую категорию и подняться в легкий вес, чтобы попробовать еще раз сразиться с Конором Макгрегором. Такой вариант существует, хоть и маловероятен.

Фрэнсис Нганноу (Франция) — Алистар Оверим (Голландия)

Бой за звание главного претендента на чемпионский бой

Французский боец катком прошелся по середнякам тяжелого дивизиона UFC, не оставив шансов никому. Луис Энрике Барбоза де Оливейра, Кертис Блейдс, Боян Михайлович, Энтони Хэмилтон и Андрей Орловский — никто из этих замечательных бойцов не смог достоять до финального гонга.

Неспроста у Нганноу прозвище Хищник. Он как звезрь, который рвется вылезти на свободу из клетки готов порвать любого соперника, который встает у него на пути. Следующее препятствие — опытнейший Алистар Оверим, который дрался еще в 20 веке и имеет за своей спиной внушительный список скальпов и побед (43). Алистар дрался со многими топовыми спортсменами, опыт в противостоянии против Нганноу на его стороне. Однако, фаворитом схватки является молодой и дерзкий француз, но Оверима это только подстегивает. Он находится в прекрасной физической форме и собирается получить еще один шанс на титульный бой. Пояс сейчас находится у американца хорватского происхождения Стипе Миочича. Охоту за титулом ведут несколько человек. Помимо Оверима и Нганноу это еще Фабрисио Вердум, Александр Волков и Кейн Веласкес.



Генри Сехудо (США) — Серхио Петтис (США)

Победив Уилсона Рейса Генри Сехудо вернулся в чемпионскую гонку и желает провести реванш против чемпиона наилегчайшей весовой категории Деметриуса Джонсону. В бою против Серхио Петтиса он открылся небольшим фаворитом, однако, Серхио сейчас находится в очень хорошей форме. В последних четырех поединках он одержал победы — все единогласным решением судей. Если Сехудо не победит досрочно, то, Петтис вырвет бой по очкам.

Эдди Альварес (США) — Джастин Гэтжи (США)

Очень куртые разборки сейчас происходят в легком дивизионе. Пока Конор Макгрегор пересчитает свои миллионы, Тони Фергюсон стал обладателем «временного» пояса. Хабиб Нурмагомедов и Эдсон Барбоза в конце декабря выявят следующего претендента. Ситуация окончательно запутается после поединка между бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом и бывшим обладателем пояса организации WSOF Джастином Гэтжи, который победоносно дебютировал в сильнейшей лиге мира, показав крутейший поединок против Майкла Джонсона.

Победитель пары Альварес — Гэтжи будет претендевоть, как минимум, на бой с бойцом из топ-3 (Макгрегор, Фергюсон, Нурмагомедов/Барбоза).