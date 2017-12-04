В Детройте состоялся турнир UFC 218, в рамках которого Фрэнсис Нганноу брутально нокаутировал Алистара Оверима, а Жозе Алдо потерпел поражение от Макса Холлоуэя, а в Минске прошел молодежный чемпионат мира по ММА: россияне завоевали восемь золотых медалей. «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

Ночь безумных поединков и брутальных нокаутов

Турнир UFC 218, который состоялся в воскресенье в Детройте подарил фанатам ММА море эмоций. Главные поединки турнира выдались зрелищными, каждый из которых завершился нокаутом.

В третьем по значимости бое шоу отношения выясняли легковесы: экс-чемпионы организаций UFC и WSOF Эдди Альварес и Джастин Гэтжи соответственно. Фаворитом перед боем являелся Гэтжи, который до боя с Альваресом дебютировал в сильнейшей лиге мира поединком против Майкла Джонсона, и, которого победил в сверхкрасивом поединке техническим нокаутом во втором раунде. После той схватки эксперты ММА говорили о том, что в легком весе появилась новая звезда, которая в будущем, несомненно, будет править парадом. Однако, Эдди Альварес показал, что это не так. Бывший чемпион UFC, который многими фанатами был списан, провел отличный бой и в третьем раунде боя с Джастином на четвертой минуте послал его в нокаут. Звездочка Гэтжи погасла. По крайней мере, в Дейтройте. Участники этого поединка получили по 50 тысяч долларов за «бой вечера».

Гэтжи потерпел первое поражение в карьере и теперь упадет в рейтинге, а Альварес начинает новый путь к титульному поединку.

После легковесов в «клетку» вышли мощные тяжеловесы: голландец Алистар Оверим и француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу, который считается восходящей звездой промоушена.

До боя Нганноу говорил, что легко справится с ветераном и доказал это на деле. Фрэнсис по прозвищу Хищник продемонстрировал всю свою мощь, брутально нокаутировав Алистара за 102 секунды. Еще до боя руководство UFC во главе с президентом Даной Уайтом пообещал, что победитель получит титульный бой и теперь Нганноу сразится против чемпиона Стипе Миочича. Ориентировочно схватка должна произойти в марте 2018 года.

Francis NGannou defeats Alistair Overeem via first round knock out which looked like this x 1,000,000. #UFC218 pic.twitter.com/NOFqwPpXo8 — MMA India (@MMAIndiaShow) 3 декабря 2017 г.

Вишенкой на торте UFC 218 стал титульный поединок в полулегком весе между американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Жозе Алдо. Полгода назад чемпионом был как раз Жозе, но проиграв техническим нокаутом Максу отдал ему свой пояс. Промоушен дал еще один шанс бразильцу, которым он не воспользовался. Также, как и в первом поединке бой закончился в третьем раунде, на этот раз за девять секунд до гонга. Судья Херб Дин вмешался в избиение бывшего чемпиона.

Max Holloway picks apart Jose Aldo at the end of round 3 for his 12th straight win#UFC218 pic.twitter.com/3256uyrAwZ — Rob Lopez (@r0bato) 3 декабря 2017 г.

Молодежь подрастает

Cборная команда России стала победителем в общекомандном зачете на молодежном чемпионата мира по ММА 2017 (18-20 лет) в Минске. Наша команда подтвердила свое лидерство в восьми весовых категориях, встретившись в финале с представителями Украины.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись россияне:

до 56,7 кг: Руслан Сатиев

до 61,2 кг: Курбанов Гаджи

до 65,8 кг: Осман Нурмагомедов

до 70, 3 кг: Шамиль Шихшабеков

до 77,1 кг: Ислам Багомедов

до 84 кг: Жамулат Меджидов

до 93 кг: Ибрагимов Магомед

свыше 93 кг: Расулов Магомед.



Bellator подписал контракт с украинцем

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, выступающий в российской профессиональной лиге PRIME в полусреднем весе Ярослав Амосов подписал контракт с американским промоушеном Bellator.

В активе спортсмена 19 боев, ни одного поражения.

Менеджер спортсмена Алексей Яценко: "Мы давно вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия контракта. Контакт подписан на четыре боя".

Слухи из Екатеринбурга

Исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов заявил, что собирается организовать в Екатеринбурге в 2018 году бой Федора Емельяненко. По его словам, соперником может стать бразилец Антонио Силва, которму Последний императора проиграл в феврале 2011 года техническим нокаутом во втором раунде.

С Федором ведутся сейчас переговоры. Он, правда, подписался участвовать в Гран-при Bellator, но проведение боя в Екатеринбурге возможно. Как один из вариантов, он будет участником главного боя на «Иннопром-2018. Алексей Титов

Напомним, что 24 июля Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Мэтту Митриону в рамках шоу Bellator. Сейчас он готовится к четвертьфиналу Гран-при Bellator. В апреле следующего года он сразится против американца Фрэнка Мира — бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.

Видео недели

Как Саша Емельяненко и Рамзан Кадыров спарринговали

Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем! @kadyrov_95 Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Ноя 28 2017 в 7:38 PST

Анонсы поединков

Российский боец полусреднего веса Омари Ахмедов свой следующий поединок проведет на турнире UFC 219 против итальянца Марвина Веттори. За свою карьеру в ММА Ахмедов провел 21 поединок, в которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Свой последний бой он провел в мае нынешнего года против Абдул Разака Алхассана и выиграл раздельным решением судей. Его будущий соперник выиграл 12 поединков из 15.

Поединок Даниэля Кормье и Волкана Оздемира в рамках UFC 220 состоится 20 января в TDGarden в Бостоне. Как сообщает официальный твиттер организации, старт продажи билетов состоится 15 декабря. Напомним, ранее у Оздемира возникли проблемы с законом, из-за чего дата боя была перенесена.

Промоутерская компания UFC собирается организовать поединок между тяжеловесами Марчином Тыбурой (Польша) и Дерриком Льюисом (США). Схватка, скорее всего, состоится 18 февраля в Остине в рамках бойцовского шоу UFC Fight Night 126. Напомним, бывший чемпион российского промоушена Марчин Тыбура за свою карьеру в ММА провел 19 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения. В своем последнем поединке он проиграл бывшему чемпиону UFC бразильцу Фабрисио Вердуму. Деррик Льюис одержал 18 побед и потерпел пять поражений за свою карьеру. Ранее американец проиграл нокаутом Марку Ханту из Новой Зеландии.

Каким будет UFC 3 от EA Sports. Бой Макгрегор — Диас

Комания EA Sports в начале 2018 года выпустит новую игру UFC 3, которую ждут фанаты ММА по всему миру. Компания представила общественности бета-версию игры, в которой сразились чемпион организации в легком весе Конор Макгрегор и Нейт Диас. К слову, чемпион проиграл. Напомним, что в реальной жизни бойцы встречались два раза. В первом поединке победу одержал американец, во втором — ирландец.