Уже второй раз за этот год медаль высшей пробы в копилку нашей команды положил один из воспитанников заслуженного тренера России Николая Елесина. О своем подопечном и его достижениях на престижных международных соревнованиях в 2017 году, о "чистоте" молодежного спорта, "чуде" превращения мальчишек в бойцов рассказал старший тренер молодежной сборной России по ММА Николай Елесин, а также вывел формулу победы, которая станет своеобразным напутствием всем, кто выбрал путь ММА.

"Братья Сатиевы пришли в зал "Самбо-70" несколько лет назад и сразу,сначала немного по детски, включились в работу. Охарактеризовать их отношение к тренировкам можно очень просто: слушать, думать и очень много работать.

За это время они сумели стать победителями первенства Москвы по боевому самбо в трех возрастных группах: 14-15, 16-17 и 18-20 лет. Этот год стал для Руслана стал триумфальным. В начале года в Ярославле впервые прошло первенство среди юношей 16-17-летних спортсменов, на котором он стал победителем в весе до 52 кг, а его брат Имран - до 56 кг.



Серьезным этапом подготовки стал летний лагерный сбор со сборной командой России по ММА. Юниорам сложно конкурировать с мужчинами, слишком большая разница в мощи, скорости, силе. Другая жесткость, слишком большая психологическая нагрузка. Но дозированно такой опыт просто необходим. Это возможность молодым спортсменам открыться, выйти на новый уровень по навыкам, мастерству и восприятию боя.

Сбор стал еще одним этапов в подготовке к новому кругу отборов на первенстве первенстве страны в Великих Луках, но уже среди юниоров 18-20 лет, где Сатиев стал победителем в весе до 56,7 кг и завоевал почетное право представлять нашу страну в составе сборной команды на первенстве мира среди юниоров в Минске.

Минск встретил слякотью, мокрым снегом и организаторской суетой. И только перед самыми боями все постепенно начало приходить на свои места: пропала суета, пропало волнение, началась подготовка к боям.



Где-то в глубине кулис, коридоров, в тишине раздевалок, под звуки ударов по лапам, под отрывистые команды с каждым подворотом, с каждым ударом начало происходить настоящее Чудо. Из простых беззаботных ребят рождались бойцы, собранные, мотивированные, готовые бескомпромиссно идти к своей цели, своей мечте, И, достигая ее, превращались опять в веселых пацанов, до конца еще не понимая, чем теперь обладают и что эта победа навсегда изменила их сердца. Осознание совершенного придет много позже с опытом, мудростью. А сейчас это просто шаг вперед, может быть немного более важный, чем раньше.

Молодежный спорт - он яркий, открытый, чистый, в нем нет места взрослым проблемам, интригам, он не терпит, не принимает лжи в любом ее проявлении. Есть бой, есть победа, иногда очень горькое поражение, есть чистый огонь, который еще не привыкли в себе гасить, есть вера в себя, в свою звезду, есть понимание, есть ответственность за результат, и между этими полюсами нужно найти свое равновесие, свой настрой, свой ритм. Поймаешь его - сможешь навязать сопернику, победишь.

Конечно, у нас очень сильно отличается система подготовки, по сравнению с другими странами, отличается уровень знаний тренерского состава, конкурентность на турнирах, качественный и количественный уровень организации турниров, степень доступности информации по направлению ММА. Вся многоуровневая многолетняя работа всей звеньев системы ММА воспитывает ребят, которые на голову выше своих соперников на мировой арене.

Но бой - есть бой, в бою слабых нет. Побеждает тот, кто лучше готов, тот, кто больше работал, тот, кто больше этого хочет. Победа - это большой труд, не только спортсмена и тренера, а многих людей, которые рядом, обеспечивают, готовят этот последний самый важный шаг вперед. Победа - это миг, время от поднятия руки в финальной встречи, до шага к пъедесталу, за этим шагом опять труд. Победа - это сплав трудолюбия, таланта, дисциплины. Победа - это люди, которые рядом. Победа - это цель, к которой идешь. Победа - это огонь, которому не даешь гаснуть. Победа - это семья, которая верит в тебя. Победа - это то, что делаешь своими руками. И если все это совпадает - то ты чемпион".