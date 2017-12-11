Султан Алиев не получил визу и не выступит на турнире UFC, Майрбек Тайсумов подписал контракт на бой с Дональдом Серроне, UFC анонсировал чемпионский поединок в тяжелом весе, Мурад Мачаев перешел в ACB. Главные события в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.

Победы Ортеги, Карвальо и Купера и сборной России по ММА

Во Фресно (США) состоялся турнир UFC Fight Night 123, в главном бою которого выясняли отношения Брайан Ортега и Каб Свонсон. Бой не продлился долго и завершился во втором раунде в пользу Ортеги, который одержал победу удушающим приемом.

Результаты главных боев

Брайан Ортега — Каб Суонсон — победа Ортеги удушающим приемом во втором раунде.

Габриэль Бенитес — Джейсон Найт — победа Бенитеса единогласным решением судей.

Марлон Мораес — Альджамейн Стерлинг — победа Мораеса нокаутом в первом раунде.

Скотт Хольцман — Даррелл Хорхер — победа Хольцмана единогласным решением судей.

Эрик Андерс — Маркус Перес — победа Андерса единогласным решением судей.

Бенито Лопес — Альберт Моралес — победа Лопеса единогласным решением судей.

Во Флоренце прошел турнир Bellator 190. Чемпион в среднем весе Рафаэль Карвальо за 44 секунды справился с претендентом Алессио Сакару. Теперь бразильца ждет противостояние с Гегардом Мусаси, который в своем последнем бою одержал победу над россиянином Александром Шлеменко.

Российская лига ACB в Квинсленде (Австралия) провела очередной турнир (76-й по счету). В главном поединке бойцовского шоу Бретт Купер победил Шарафа Давлатмуродова техническим нокаутом во втором раунде.

Результаты главных поединков

Бретт Купер победил Шарафа Давлатмуродова техническим нокаутом во втором раунде.

Азамат Амагов победил Дилана Эндрюса техническим нокаутом во втором раунде.

Энтони Леоне победил Дина Гарнетта сабмишном во втором раунде.

Майкл Тобин победил Сэма Чана сабмишном в первом раунде.

Ислам Юнусов победил Алана Филпотта судейским решением.

Родолфо Маркес победил Мехди Байдулаева судейским решением.

Сборная России по ММА завоевала золотые медали чемпионата Европы по ММА во всех весовых категориях. Турнир проходил в Дрездене (Германия).

Победителями соревнований стали:

Магомедрасул Шейхмагомедов (до 56,7 кг),

Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг),

Наби Ашурлаев (до 65,8 кг),

Ислам Омаров (до 70,3 кг),

Камал Магомедов (до 77,1 кг),

Магомед Умалатов (до 84 кг),

Гаджимурад Баширов (до 93 кг),

Ризван Куниев (свыше 93 кг).

Цитата недели

Ничего не поделаешь, я был побит. Флойд – гений тактики. В ходе поединка он три раза менял план, а это признак настоящего чемпиона. Согласен, он заслуженно победил. Если бы мне предстояло провести с ним реванш, то я бы начал работу с более тяжелым спарринг-партнером. Нужен тот, кто сможет прессинговать в поздних раундах. Думаю, если бы случился реванш, я бы многое исправил и побил Мэйвезера. Но Флойд ушел не пенсию и я не стану призывать его вернуться. Оставлю это решение ему. Но если это случится, я побью его, не сомневайтесь. Конор Макгрегор

ВИДЕО НЕДЕЛИ

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжает подготовку к бою против американца Вирджила Цвиккера. В своем инстаграме российский спортсмен выкладывает видео, где он выполняет популярное упражнение на выносливость «планка» с отягощением . Напомним, что поединок Александр Емельяненко — Вирджил Цвиккер состоится 17 декабря на турнире WFCA 44, который пройдет в Грозном.

Алиев снят с турнира UFC, а Тайсумов ждет боя с Серроне

16 декабря в Виннипиге (Канада) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on Fox 26, в рамках которого должен был выступить российский боец полусредней весовой категории Султан Алиев (14 побед, 2 поражения). Однако, без объяснения причины посольство отказывает в визе россиянину. UFC обсуждает эти вопросы и варианты решения с командой менеджеров спортсмена. Напомним, что 16 декабря боец клуба Eagles MMA должен был выступить против Нордина Талеба. На данный момент нет конкретной информации причины отказа.

Майрбек Тайсумов подписал контракт на поединок против американца Дональда Серроне. Схватка может состояться в феврале 2018 года в Австралии на турнире UFC 221, если представитель США подпишет высланный ему контракт. Напомним, что Тайсумов за свою карьеру в ММА провел 32 поединка, в которых одержал 27 побед и потерпел пять поражений. В сентябре нынешнего года уроженец Чечни за полторы минуты нокаутировал бразильца Фелипе Силву. Серроне на данный момент имеет серию из трех поражений кряду. Последний бой он провел 22 октября против Даррена Тилла и проиграл техническим нокаутом в первом траунде. Всего за свою карьеру американец одержал 32 победы при десяти поражениях.

Мурад Мачаев переходит в ACB

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории покинул промоушен Fight Nights и в скором времени подпишет контракт с лигой ACB. Предполагается, что спортсмен проведет в организации как минимум шесть поединков. Дебют запланирован на начало 2018 года. Мачаев за свою карьеру в ММА провел 23 поединка, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения.

Кстати говоря, промоушен уже объявил о дате турниров, которые состоятся в начале 2018 года.

Сент-Пьер вновь ушел на пенсию?

Канадский боец смешанного стиля Джордж Сент-Пьер освободил титул чемпиона UFC в среднем весе.

"Бой против Майкла Биспинга на турнире UFC 217 был потрясающим. Это был один из самых памятных боев в моей карьере. Сейчас мне нужно взять время, чтобы подлечиться. Не хочу заставлять других спортсменов ждать поединка со мной. Я отдаю свой пояс. Как только я полностью буду готов, то смогу вернуться в октагон", - сказал Сент-Пьер.

Напомним, что в ноябре канадец вернулся в «клетку» после пятилетнего перерыва и победил британца Майкла Биспинга в титульном бою удушающим приемом в третьем раунде. Врачи диагностировали у Сент-Пьера язвенный колит. Теперь титул в среднем весе разыграют между собой Роберт Уиттакер и Люк Рокхольд. Их поединок запланирован на 10 февраля. Он пройдет в Австралии в рамках турнира UFC 221.

Анонсы будущих поединков

Митрион будет бить Нельсона в феврале

Промоутерская компания Bellator утвердила дату четвертьфинального поединка Гран-при тяжеловесов между американцами Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном. Схватка станет главным событием турнира Bellator 194, который пройдет в Анкасвилле (США) 16 февраля.

Мэтт Митрион по прозвищу Мясная голова выступает в Bellator с 2016 года. За это время в промоушене он провел три поединка и во всех одержал досрочные победы нокаутами над Карлом Симанутафой, Оли Томпсоном и Федором Емельяненко. Всего за свою карьеру в ММА он провел 17 боев, потерпев пять поражений. Является бывшим бойцом UFC. Рой Нельсон по прозвищу Большая деревенщина за свою карьеру провел 37 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел 14 поражений. В апреле 2017 года он проиграл единогласным решением судей россиянину Александру Волкову на турнире UFC on FOX 24. После этого он покинул сильнейший промоушен мира и подписал контракт с организацией Bellator. В этой лиге он дебютировал в сентябре, победив единогласным решением судей Джеви Аялу.

Напомним, что в Гран-при принимают участие восемь спортсменов (4 тяжеловеса и 4 полутяжеловеса).

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Райан Бэдер — Мухаммед Лаваль

Мэтт Митрион — Рой Нельсон

Федор Емельяненко — Фрэнк Мир

Квинтон Джексон — Чел Соннен.

Победитель этого турнира станет чемпионом организации в тяжелом весе.

Российский боец смешанного стиля полутяжелой весовой категории Магомед Анкалаев свой дебютный поединок в лиге UFC проведет 17 марта в Лондоне против шотландца Пола Крейга . Напомним, что за свою карьеру в ММА россиянин провел девять боев и во всех одержал победы. Соперник Анкалаев выиграл девять поединков из 11.

в Лондоне против шотландца . Напомним, что за свою карьеру в ММА россиянин провел девять боев и во всех одержал победы. Соперник Анкалаев выиграл девять поединков из 11. UFC официально объявил о дате поединка между чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем и претендентом Фрэнсисом Нганноу. Бой состоится в рамках турнира UFC 220, который пройдет 20 января в Бостоне (США). Миочич на данный момент имеет серию из пяти побед кряду. Свой последний поединок он провел в мае нынешнего года, в первом раунде нокаутировав Джуниора дос Сантоса. Всего за свою карьеру в ММА американец хорватского происхождения одержал 17 побед и потерпел два поражения. Нганноу выиграл последние десять поединков и все досрочно. 3 декабря в первом раунде на турнире UFC 218 он нокаутировал голландца Алистара Оверима. За свою карьеру француз камерунского происхождения потерпел всего одно поражение при 11 победах.

Главные бои на этой неделе

16 декабря. Fight Nights

Виталий Минаков — Тони Джонсон

17 декабря. UFC

Робби Лоулер — Рафаэль дос Аньос

Гловер Тейшейра — Миша Циркунов

17 декабря. WFCA

Александр Емельяненко — Вирджил Цвиккер