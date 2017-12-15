Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает шестое место в легком весе, Александр Волков находится на седьмой строчке в тяжелом весе.

Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

ДЕКАБРЬ

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-1)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-7-1)

4. Алистар Оверим (Голландия, 43-16)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. (0). Александр Волков (Россия, 29-6)



8. Деррек Льюис (США, 18-5)

9. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)

10. Мирко Филиппович (Хорватия, 35-11-2)

...18. (0). Виталий Минаков (Россия, 20-0)

19. (-9). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1)

23. (-1). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)

24. (+2). Сергей Павлович (Россия, 12-0)

25. (-1). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)

27. (0). Денис Гольцов (Россия, 19-5)

30. (+3). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)

34. (+11). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5)

44. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

51. (-4). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

53. (0). Александр Емельяненко (Россия, 24-7)

54. (-2). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)

55. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2)

57. (0). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)

72. (0). Алексей Стоян (Россия, 6-2)

76. (-16). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5)

93. (+4). Амирхан Исагаджиев (Россия, 1-0)

99. (NEW). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

100. (0). Евгений Гончаров (Россия, 8-2)

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Райан Бэйдер (США, 24-5)

4. Фил Дэвис (США, 18-4)

5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)

6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26-6)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6)

10. Овис Сен Прю (США, 22-10)

…14 (+3). Рашид Юсупов (Россия, 8-0)



18. (+1). Виктор Немков (Россия, 25-6)

19. (0). Иван Штырков (Россия, 12-0)

21. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

27. (-1). Магомед Анкалаев (Россия, 9-0)

29. (-2). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)

32. (-3). Шамиль Гамзатов (Россия, 11-0)

38. (-3). Максим Гришин (Россия, 25-7)

46. (-3). Вадим Немков (Россия, 8-2)

51. (+8). Курбан Омаров (Россия, 9-1)

48. (-5). Адлан Амагов (Россия, 14-2-1)

60. (+1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)

63. (+1). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)

66. (+1). Михаил Заяц (Россия, 23-8)

68. (+23). Заурбек Башаев (Россия, 4-1)

75. (-2). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

79. (NEW). Михаил Царев (Россия, 32-7)

81. (+2). Максим Футин (Россия, 7-5-0)

95. (NEW). Сафарбек Сапаров (Россия, 8-1)

Средний вес

1. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2)

2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)

3. Люк Рокхолд (США, 16-3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2)

5. Йоэль Ромеро (Куба, 12-2)

6. Келвин Гастелум (США, 14-3)

7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9)

8. Крис Уайдман (США, 14-3)

9. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

...18. (+9). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3)



19. (-2). Александр Шлеменко (Россия, 56-10)

38. (-4). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

45. (-3). Вячеслав Василевский (Россия, 33-5)

47. (-3). Альберт Дураев (Россия, 10-3)

50. (-11). Владимир Минеев (Россия, 10-1)

54. (+29). Артем Фролов (Россия, 10-0)

73. (-10). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)

76. (-1). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)

79. (-9). Артур Астахов (Россия, 15-5)

90. (-4). Алексей Буторин (Россия, 12-2)

97. (-8). Ибрагим Чужигаев (Россия, 10-5)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1)

3. Робби Лаулер (США, 28-11)

4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 27-9)

5. Колби Ковингтон (США, 13-1)

6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8)

7. Хорхе Масвидаль (США, 32-12)

8. Дуглас Лима (Бразилия, 29-6)

9. Даррен Тилл (Великобритания, 16-0-1)

10. Эмиль Вебер Мик (Норвегия, 9-2)

…18 (0) Андрей Корешков (Россия, 20-2)



26. (+1). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0)

47. (-3). Альберт Туменов (Россия, 18-4)

57. (+5). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)

58. (+34). Алексей Кунченко (Россия, 17-0)

59. (+6). Абубакар Вагаев (Россия, 16-2)

61. (+6). Беслан Исаев (Россия, 36-9)

63. (+6). Николай Алексахин (Россия, 20-5)

74. (NEW). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0)

77. (+1). Омари Ахмедов (Россия, 17-4)

89. (-4). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

96. (NEW). Султан Алиев (Россия, 14-2)

99. (NEW). Беслан Ушуков (Россия, 15-3)

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 29-5)

3. Тони Фергюсон (США, 23-3)

4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-4)

5. Дастин Порье (США, 22-5)

6. (-1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)



7. Кевин Ли (США, 16-3)

8. Патрики Фрейре (Бразилия, 18-8)

9. Джастин Гетжи (США, 18-1)

10. Пол Фелдер (США, 15-3)

…19. (-2). Рустам Хабилов (Россия, 22-3)

24. (+1). Ахмед Алиев (Россия, 16-4)

32. (-1). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)

33. (0). Эдуард Вартанян (Россия, 17-3)

34. (0). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5)

36. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)

42. (-1). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

46. (-2). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)

55. (NEW). Али Багов (Россия, 24-10)

56. (-4). Марат Гафуров (Россия, 15-1)

58. (+8). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3)

69. (-7). Магомед Идрисов (Россия, 8-0)

75. (NEW). Муса Хаманаев (Россия, 18-5)

78. (+15). Шамиль Завуров (Россия, 34-5-1)

79. (-3). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)

91. (-9). Андрей Кошкин (Россия, 16-6)

92. (-4). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

93. (NEW). Дамир Исмагулов (Россия, 14-2)

94. (+3). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)

97. (-18). Магомед Мустафаев (Россия, 13-3)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 19-3)

2. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4)

3. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)

4. Рикардо Ламас (США, 18-5)

5. Брайан Ортега (США, 13-0)

6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4)

7. Джереми Стивенс (США, 26-14)

8. Даррен Элкинс (США, 23-5)

9. Пэт Курран (США, 23-7)

10. Куб Свэнсон (США, 25-8)

… 22. (+15). Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1)



28. (-1). Салман Жамалдаев (Россия, 15-1)

34. (-2). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)

44. (-1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 27-7)

50. (0). Юсуф Раисов (Россия, 11-1)

55. (NEW). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1)

56. (-1). Марат Балаев (Россия, 8-0)

63. (-8). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

80. (-3). Мухамед Коков (Россия, 12-2)

82. (NEW). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0)

91. (-4). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0)

Легчайший вес

1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3)

2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Коди Гарбрандт (США, 11-1)

4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1)

5. Джимми Ривера (США, 21-1)

6. Даррион Колдвелл (США, 11-1)

7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8)

8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5)

9. Джон Додсон (США, 19-9)

10. Эдуардо Дантас (Бразилия, 20-5)

...24. (+1). Петр Ян (Россия, 8-1)



33. (+15). Тимур Валиев (Россия, 12-2)

37. (+1). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0)

38. (+1). Рустам Керимов (Россия, 10-0)

42. (-2). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1)

43. (-1). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1)

44. (-1). Магомед Магомедов (Россия, 14-2)

47. (-3). Михаил Малютин (Россия, 35-12)

51. (-4). Рахман Дудаев (Россия, 21-4)

52. (-6). Олег Борисов (Россия, 20-2-1)

54. (-4). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

85. (-9). Махарбек Каргинов (Россия, 9-0)

93. (-9). Гога Шаматава (Россия, 11-4)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

3. Генри Седжудо (США, 12-2)

4. Рэй Борг (США, 11-3)

5. Джусьер да Силва (Бразилия, 20-5)

6. Бен Нгуен (США, 16-6)

7. Серхио Петтис (США, 16-3)

8. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)

9. Тим Эллиотт (США, 14-8-1)

10. Джон Морага (США, 18-6)

...14. (-1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)



20. (-3). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1)

24. (+3). Али Багаутинов (Россия, 16-6)

28. (0). Юнус Евлоев (Россия, 21-8)

31. (+26). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0)

38. (+15). Расул Альбасханов (Россия, 7-2)

73. (-34). Курбан Гаджиев (Россия, 13-2)

77. (-9). Мурад Зейнулабидов (Россия, 17-2)

86. (-27). Вартан Асатрян (Россия, 13-8)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Макс Холлоуэй (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Даниэль Кормье (США)

5. Джон Джонс (США)

6. Ти Джей Диллашоу (США)

7. Тайрон Вудли (США)

8. Конор Макгрегор (Ирландия)

9. Жорж Сент-Пьер (Канада)

10. Роберт Уиттакер (Австралия)

11. Стивен Томпсон (США)

12. Джозеф Бенавидес (США)

13. Робби Лоулер (США)

14. Эдди Альварес (США)

15. Тони Фергюсон (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Аманда Нуньес (Бразилия)

2. Роуз Намаюнас (США)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Джоанна Еджейчик (Польша)

5. Дженнифер Майа (Бразилия)

6. Джессика Андраде (Бразилия)

7. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

8. Валентина Шевченко (Перу)

9. Ракель Пеннингтон (США)

10. Жермейн де Рандамье (Голландия)