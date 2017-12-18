«Советский спорт» уже на этой неделе начинает подводить итоги в ММА.

Мы запускаем голосования в различных номинациях, в которых выявим победителей — лучших из лучших в ММА. В течение декабря следите за обновлениями на сайте «Советского спорта», принимайте участие в опросах, обсуждайте номинантов и претендентов. Ваше мнение очень важно для нас. В начале декабря мы подведем итоги.

Какие будут номинации?

Лучший российский боец ММА (Выявим не только самого лучшего бойца, но и определим самых-самых во всех весовых категориях). Победитель 2016 года - Хабиб Нурмагомедов.



Девушка-боец года (Определим, какая россиянка стала лучшей по итогам 2017 года). Победитель 2016 года - Анастасия Янькова.

Промоушен года (Какая организация была самой крутой в России?). Победитель 2016 года - лига ACB.

Руководитель года (Кто из руководителей российских организаций был лучшим?). Победитель 2016 года - Майрбек Хасиев.

Прорыв года (Кто громко заявил о себе в 2017-м?)

Перспектива-2018 (Кто будет штурмовать вершины в в 2018-м?)

Бой года (Выберем самый кровавый бой года)

Нокаут года (Выберем самый жестокий удар года)

Сабмишен года (Выберем самый хитрый прием года)

Легионер года (Выберем лучшего иностранного спортсмена, выступающего в российских организациях)

Будут и другие номинации ("За вклад в развитие ММА в России", "Лучший боец мира" и т.д.).