ММА: лучшие из лучших — 2017. «Советский спорт» подведет итоги года
«Советский спорт» уже на этой неделе начинает подводить итоги в ММА.
Мы запускаем голосования в различных номинациях, в которых выявим победителей — лучших из лучших в ММА. В течение декабря следите за обновлениями на сайте «Советского спорта», принимайте участие в опросах, обсуждайте номинантов и претендентов. Ваше мнение очень важно для нас. В начале декабря мы подведем итоги.
Какие будут номинации?
Лучший российский боец ММА (Выявим не только самого лучшего бойца, но и определим самых-самых во всех весовых категориях). Победитель 2016 года - Хабиб Нурмагомедов.
Девушка-боец года (Определим, какая россиянка стала лучшей по итогам 2017 года). Победитель 2016 года - Анастасия Янькова.
Промоушен года (Какая организация была самой крутой в России?). Победитель 2016 года - лига ACB.
Руководитель года (Кто из руководителей российских организаций был лучшим?). Победитель 2016 года - Майрбек Хасиев.
Прорыв года (Кто громко заявил о себе в 2017-м?)
Перспектива-2018 (Кто будет штурмовать вершины в в 2018-м?)
Бой года (Выберем самый кровавый бой года)
Нокаут года (Выберем самый жестокий удар года)
Сабмишен года (Выберем самый хитрый прием года)
Легионер года (Выберем лучшего иностранного спортсмена, выступающего в российских организациях)
Будут и другие номинации ("За вклад в развитие ММА в России", "Лучший боец мира" и т.д.).