«Советский спорт» рассказывает о главных противостояниях ивента и уверяет, что такое шоу любителям ММА пропустить никак нельзя.

Все в рамках турнира пройдет 13 боев, три из которых будут титульными.

Константин Ерохин (Россия, 9-3) - Кори Хендрикс (США, 4-1)

Рейтинговый бой в полутяжелом весе

Когда-то Константин Ерохин был одним из самых перспективных тяжеловесов России. После того, как он провел несколько хороших поединков в Fight Nights на него обратили внимание скауты крупнейшей лиги мира UFC. Константин подписал контракт и провел в промоушене два поединка и оба проиграл, не продемонстрировав вообще ничего из того, что умеет. Он уступил единогласным решением судей чеху Виктору Пеште и бразильцу Габриэлю Гонзаге. После этих поединков UFC не стал продлевать с ним контракт. Ерохин вернулся в Россию и обосновался в лиге ACB, но в 2017 году так и не смог дебютировать.

И вот, наконец-то, Константин подерется в декабре с американцем Кори Хендриксом, но не в рамках тяжелого веса, а в полутяжелого.

Хендрикса нельзя назвать сильным соперником, он провел всего пять поединков за свою карьеру, выиграв четыре боя. Он засветился один раз в UFC, где по очкам уступил Джошу Стансбури. После этого он перешел в ACB и провел один поединок — техническим нокаутом в первом раунде победил Евгения Егембердиева.

Прогноз «Советского спорта»: победа Константина Ерохина нокаутом.

Денис Гольцов (Россия, 19-5) - Чейз Гормли (США, 14-6)

Рейтинговый бой в тяжелом весе

Денис Гольцов был чемпионом в ACB, но в августе нынешнего года сенсационно проиграл Мухомаду Вахаеву техническим нокаутом в четвертом раунде и, таким образом, отдал ему пояс. Бой проходил в Грозном и сопровождался безумным шумом чеченских фанатов, которые очень круто поддерживали местного бойца. После той схватки Гольцов заявил, что больше не хотел бы драться на юге России. Ходят даже слухи, что Денис проиграл из-за того, что отравился в ресторане отеля прямо перед поединком. Но это не доказано и всего лишь догадки.

По информации «Советского спорта» за российским тяжеловесом наблюдают скауты американской лиги Bellator. Очень вероятно, что уже в следующем году Гольцов может перебраться за океан. Но для того, чтобы подписать контракт с американским промоушеном, нужно как минимум, побеждать Чейза Гормли, который, как раз, перешел в ACB из Bellator.

Гормли известен российским поклонникам по своему последнему поединку. 31 марта он проиграл Сергею Харитонову нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 175.

Прогноз «Советского спорта»: победа Дениса Гольцова нокаутом.

Александр Педусон (Россия, 12-1) - Юсуф Раисов (Россия, 11-1)

Бой за «временный» титул в полулегком весе

Изначально лига ACB планировала организовать бой за полноценный титул в полулегком весе, которым владеет Марат Балаев. Но чемпион не выступит на турнире и руководство нашло выход. Будет разыгран титул «временного» чемпиона, за который в «клетку» сражаться выйдут Александр Педусон и Юсуф Раисов.

Фаворитом противостояния является Раисов. Он мог стать чемпионом организации год назад, но неожиданно уступил Марату Балаеву. После этого Юсуф одержал две уверенные победы над Валдинесом Силвой и Луисом Паломино и, совершенно точно, заслужил еще один шанс на титульник.

Его соперник, Александр Педусон, имеет серию из трех побед кряду после того, как в ноябре 2016 года уступил по очкам Рустаму Керимову.

Прогноз «Советского спорта»: победа Юсуфа Раисова единогласным решением судей.

Вячеслав Василевский (Россия, 31-5) - Альберт Дураев (Россия, 10-3)

Бой за титул в среднем весе

Бой Василевский — Дураев должен был состояться еще в начале года, но раз за разом переносился по разным причинам. Сейчас этот поединок определит чемпиона в среднем весе. Вячеслав имеет большой опыт выступлений не только в России, но и за рубежом. Он провел два поединка в Bellator, где имеет рекорд 1-1. Василевский был чемпионом М-1 и, несомненно, считается фаворитом боя с Дураевым. Но Альберт так не считает. В интервью «Советскому спорту» он говорил, что сильнее Василевского во всех компонентах, начиная с борьбы и, заканчивая работой в стойке. Дураев отмечает, что свой каждый поединок Вячеслав начинает за здравие, но уже к середине схватки заметно устает и отдает инициативу сопернику. Альберт привел пример двух поединков Вячеслава с Александром Шлеменко, где это было наиболее заметно.

Прогноз «Советского спорта»: победа Вячеслава Василевского единогласным решением судей.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1) - Эдуард Вартанян (Россия, 18-3)

Бой за титул в легком весе

Соперники уже встречались в марте 2016 года и тогда чемпион Абдул-Азиз Абдулвахабов довольно легко расправился с претендентом Эдуардом Вартаняном, победив техническим нокаутом уже в первом раунде.

С тех пор Вартанян сильно изменился и вырос как боец. Он провел четыре поединка и в каждом показал не только хороший уровень борьбы, но и то, что сильно прибавил ударной технике. Эдуард изменил тактику на свои поединки. Если раньше он бросался на соперника, то теперь он методично выискивает слабые стороны и бьет точно в цель по ним.

Абдулвахабов хоть и является фаворитом, но в какой он находится форме сказать сложно. Последний раз он выходил в «клетку» в октябре 2016 года. Получается, больше года назад. Что он сейчас из себя представляет — неизвестно. Можно только с уверенность сказать, что бой с Вартаняном не дастся ему малой кровью. Придется использовать все свои навыки и умения. Если бой продлится все пять раундов, то, скорее всего, в лиге ACB появится новый чемпион. Шанс Абдул-Азиза — в быстром нокауте. У него сумасшедший по силе удар. Если он попадет точно в цель, то Вартаняну сложно будет прийти в себя.

Прогноз «Советского спорта»: победа Абдул-Азиза Абдулвахабова нокаутом.

ПРОМО-РОЛИК ТУРНИРА

ВСЕ ПОЕДИНКИ ТУРНИРА ACB 77

Выбери лучшего российского бойца полусредней весовой категории по итогам 2017 года Андрей Корешков (1 победа — 0 поражений)

Мухамед Берхамов (2-0)

Альберт Туменов (1-0)

Абубакар Нурмагомедов (1-0)

Алексей Кунченко (2-0)

Абубакар Вагаев (4-0)

Николай Алексахин (2-0)

Сайгид Изагахмаев (1-0)

Омари Ахмедов (1-0)