«Советский спорт» выделяет шесть главных героев бойцовского шоу.

6 место

Кори Хэндрикс

Страна: США

Что сделал: не оставил шансов бывшему бойцу UFC

Российский боец Константин Ерохин еще три года назад выступал в UFC и считался одним из самых перспективных тяжеловесов России. В Америке у него не сложилось. Он провел там два поединка и проиграл, не показав высокого уровня.

Тем не менее, дебютный бой в лиге ACB против американца Кори Хендрикса должен был сложиться для него удачно. Ерохин опытнее, старше, дрался с сильными парнями, а Хендрикс — провел всего пять поединков по правилам ММА. Казалось, для Константина специально подобрали такого бойца, с которым можно по-быстрому разделаться.

Но все испортил хайкик американца, который на 30-й секунде первого раунда отправил россиянина в глубокий нокаут.

4-5 места

Арман Оспанов

Страна: Казахстан

Алексей Полупудников

Страна: Россия

Что сделали: устроили настоящий гладиаторский бой

Арман и Алексей не считаются топовыми бойцами лиги ACB, но руководство возлагает большие наджедлы на обоих. Стоит сказать, что ребята оправдывают ожидания. В Москве в субботу они выдали один из лучших раундов года. Точнее, один из лучших вторых раундов. Каждый из них мог по два раза друг друга нокаутировать, но оба продолжали стоять на ногах. Оба плыли, оба еле-еле волочили ноги... Но достояли до финального гонга и вызвали настоящий восторг у зрителей. Однако, потом этот восторг перешел в уханье и свист. Все дело в том, что судьи отдали победу Полупудникову раздельным решением. Этим самым решением и была недовольна публика. Глава ACB Майрбек Хасиев пообещал устроить бойцам еще один поединок, но уже на этот раз в Казахстане.

3 место

Юсуф Раисов

Страна: Россия

Что сделал: доказал, что является самым перспективным бойцом России

22-летний паренек из Грозного начал свою карьеру в профессиональном ММА в 2014 году и уже одержал 12 побед при одном поражении. Уже сейчас Раисов является «временным» чемпионом лиги ACB в полулегком весе. И, несомненно, Юсуф — самый перспективный российский боец. Он развивается семимильными шагами, он отлично работает в стойке и в борьбе. Если все будет хорошо, то уже через несколько лет в UFC появится еще один российский парень, который будет удивлять, как сейчас это делает Забит Магомедшарипов.

В субботу в Москве Раисов во втором раунде победил Александра Педусона удушением.

2 место

Эдуард Вартанян

Страна: Россия

Что сделал: проиграл бой чемпиону, тем самым выиграв

Вартанян дрался с чемпионом в легком весе Абдул-Азизом Абдулвахабовым на равных, даже превосходил его. По итогам пяти раундов он проиграл раздельным решением судей. Трое отдали победы чемпиону, двое — Эдуарду.

Полтора года назад Абдулвахабов в пух и прах уничтожил Вартаняна, победив техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас все изменилось. Эдуард провел работу над ошибками, хорошо изучил соперника, лучше подготовился к реваншу и проработал идеальную тактику, против которого Абдул-Азиз ничего не смог сделать. Однако, Вартанян все равно не смог одержать победу. Спасибо судьям.

1 место

Альберт Дураев

Страна: Россия

Что сделал: чуть не сломал ногу Вячеславу Василевскому

Бой между Альбертом Дураевым и Вячеславом Василевским ждали очень давно. 23 декабря эти парни разыграли титул чемпиона промоушена в среднем весе и достался он Дураеву.

Альберт провел шикарный бой. Василевский, казалось, чего-то боялся и не смог показать всю свою мощь. А вот Дураев, наоборот, доминировал и мощь его была очень даже заметно. Несколькими лоукиками он мог сломать ногу сопернику. Почувствовать кровь, он набросился на Вячеслава как хищник и в партере его съел. Альберт стал первым бойцов в истории лиги ACB, который владел двумя титулами в разных весовых категориях. Раньше он чемпионил в полусреднем весе.

Выбери лучшего российского бойца среднего веса по итогам 2017 года Рамазан Эмеев (1-0)

Александр Шлеменко (2-1)

Анатолий Токов (1-0)

Вячеслав Василевский (3-1)

Альберт Дураев (2-0)

Владимир Минеев (2-0)

Артем Фролов (2-0)

Абусупиян Алиханов (2-0)

Ибрагим Чужигаев (2-1)

Абдул-Рахман Джанаев (3-0)