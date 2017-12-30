Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о предстоящем поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова против бразильца Эдсона Барбозы, который пройдет 31 декабря в Лас-Вегасе рано утром по московскому времени.

ЯВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХАБИБА

Утро 31 декабря — очень удачный день для российских любителей ММА. Легендарный Федор Емельяненко семь раз дрался в этот день и во всех поединках выигрывал. В уходящем 2017 году Хабиб Нурмагомедов может продолжить эту славную традицию — дарить россиянам красивую победу в Новый год. Но все будет не так просто, как кажется на первый взгляд.

Да, Хабиб явный фаворит поединка против Барбозы, но у россиянина есть несколько проблем.

Первая, и главная — это бешеный процесс весогонки. Между боями наш спортсмен весит 90 кг, а на взвешивании должен уложиться в 70! Согнать 20 кг веса - это очень муторный, тяжелый процесс. Уходит не только жир, но и мышечная масса. А главное, он, этот самый чудовищный процесс, крайне негативно влияет на здоровье спортсмена.

В очередной раз мы убедились в этом перед несостоявшимся боем Нурмагомедова против Тони Фергюсона. Хабибу стало плохо из-за аномально быстрой потери веса, он оказался в больнице, врачи колдовали над печенью и почками. А после этого образовались проблемы со спиной — через несколько месяцев тайно пришлось делать операцию.

Из первой проблемы плавно вытекает вторая: у россиянина в последние годы нет стабильной соревновательной практики. Все из-за болячек. Последний раз он дрался в октагоне больше года назад, когда не оставил камня на камне от американца Майкла Джонсона. С 2014 года Хабиб провел всего три поединка — это катастрофически мало для человека, который хочет стать чемпионом UFC.

Не сказать, чтобы Барбоза за 2017 год часто дрался. Он провел один бой против крепкого Бенеила Дариуша и победил его нокаутом во втором раунде. Но все-таки Эдсон этот бой провел, а следовательно, находится в большем соревновательном тонусе, нежели Хабиб. С 2014 года он дрался девять раз.

ЧЕМ ОПАСЕН БАРБОЗА

Кто бы что не говорил, но я считаю Барбозу лучшим ударником в мире в легкой весовой категории. Многие уверены, что Тони Фергюсон лучше. Но эти спортсмены совершенно по-разному дерутся в стойке. Тони в основном классно действует коленями и локтями, но для того, чтобы показать весь свой бойцовский арсенал, ему нужно сближаться с соперником.

Барбоза — совершенно другой стиль. Ему незачем идти в ближний бой, он уверенно держит соперника на средней и ближней дистанции. А его мидлкики и хайкики — это не только чудовищно красиво, но и ужасно больно. Именно в этом компоненте (удары ногами) и опасен Эдсон для Хабиба. Одного удара бразильца иногда достаточно, чтобы спутать все планы оппонента.

Бразилец за свою карьеру одержал 19 побед. Из них нокаутами — 11. То есть, 58% побед он одержал досрочно, благодаря своей ударной технике. Почти все представители Латинской Америки являются мастерами бразильского джиу-джитсу. Барбоза хорошо знает технику этого единоборства, но сабмишенами одержал всего одну победу (5% от всех побед). Еще семь раз он выигрывал по очкам (37%).

КАКИМ БУДЕТ ПЛАН ХАБИБА?

Нурмагомедов тщательно готовится под ударника. План на бой очень прост. Нужно как можно быстрее сближаться с соперником и переводить его в партер. А там, просто добивать и уничтожать, как прекрасно умеет это делать Хабиб. Несмотря на то, что все видят в Нурмагомедова только первоклассного борца, он и бьет неплохо. И это может стать сюрпризом для Барбозы, который явно будет ждать от россиянина перевода в партер. Нурмагомедов за свою карьеру в ММА показал и доказал, что он универсальный боец, а не только самбист. Об этом говорят его красиво ровные показатели. 8 побед сабмишеном, 8 — нокаутом, 8 — по очкам.

Хабиб Нурмагомедов Боец Эдсон Барбоза Россия Гражданство Бразилия 29 лет Возраст 31 год 24 победы — 0 поражений Бои в ММА 19 побед — 4 поражения 8 побед — 0 поражений Рекорд в UFC 13 побед — 3 поражения 8 (33%) Нокауты 11 (58%) 8 (33%) Сабмишены 1 (5%) 8 (33%) Победы по очкам 7 (37%)

Нурмагомедов четыре раза дрался с бразильцами и во всех поединках одержал победы. Аримарсела Сантоса он победил техническим нокаутом в первом раунде, Глейсона Тибау — единогласным решением судей, Тиаго Тавареса — техническим нокаутом в первом раунде, Рафаэля дос Аньоса — единогласным решением судей.

Эдсон Барбоза ни разу не встречался с представителями России.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Уверен, что бой Хабиба Нурмагомедова рано утром 31 декабря будут смотреть очень многие. Будут болеть и переживать. Но для нашего спортсмена эта схватка не станет прогулкой по Лас-Вегасу. Прозвище Хабиба — Орел. А эти изящные и хищные птицы питаются в том числе сусликами. Встретит ли Барбоза Новый год в качестве суслика, мы уже узнаем через пару дней. Главное, чтобы Орел набрал нужную высоту. А с высоты птичьего полета все суслики нипочем.