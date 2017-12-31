В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 219. Российский боец легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов спустя 13 месяцев победоносно вернулся в «клетку» сильнейшей лиги мира.

Бой против бразильца Эдсона Барбозы получился совсем не таким, каким его ждали. Предполагалось, что соперник российского бойца будет стараться не допускать близко Хабиба и наносить удары по туловищу: мидлкики и хайкики. Что вышло на деле?

Первые секунды Барбоза пытались отбить ногу Нурмагомедову, выбрасывая лоукики по внешней стороне ноги Хабиба. Однако, это все длилось до первого перевода в партер со стороны российского спортсмена.

Все три раунда наш спортсмен взял с явным преимуществом. Его тактика была идеальной, удары точными, а партер был нереально крутым.

Barboza lands a spinning heel kick, but @TeamKhabib walks through it.



Barboza throws it again, and Khabib ducks under. 😳 #UFC219 pic.twitter.com/X93wI9235q — UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.

Нурмагомедов действовал совсем неосторожно. Иногда складывалось ощущение, что какой-нибудь шальной удар в голову ему прилетит. Но этого не случилось. Уже в первом раунде Хабиб так измотал Барбозу в борьбе, что на вторую пятиминутку у Эдсона сил уже не было. Этим пользовался Хабиб, который наносил удары из стойки: руками, ногами... Бразилец пятился назад, Хабиб все время его настигал, передвигаясь полубегом — хорошо нагнетал и показывал, что сил у него может хватить не на три раунда, а на все десять. Что сказать, россиянин отлично подготовился физически к этому бою.

За весь поединок Барбоза нанес всего 25 точных значимых ударов, в то время как Нурмагомедов — 154. И кто в этой схватке считался ударником? Бразилец просто пропал, испарился, убежал.. Его не было заметно. И это не потому, что он плохой боец, нет, плохие бойцы не занимают четвртую строчку рейтинга. Все дело в том, что Хабиб просто смел его со своего пути. Это полностью заслуга нашего Орла.

Помимо того, что Хабиб перебил Барбозу, он также провел три тейкдауна и контролировал соперника в партере в течение 10 с половиной минут. Там-то он избивал Эдсона, нанося удары по голове. Лицо бразильца было все в крови. Но победить досрочно у Нурмагомедова не получилось. Но это уже не так важно. Главное — одержана победа. 25-я по счету. По-прежнему нет поражений.

Что будет дальше, неизвестно. Хабиб сразу после поединка сказал, что готов в ближайшее время сразиться с американцем Тони Фергюсоном («временный» чемпион) или ирландцем Конором Макгрегором (полноценный чемпион). Все зависит от руководс тва UFC. Президент организации Дана Уайт еще до боя говорил, что победа Хабиба может дать ему бой против Фергюсона. А потом, возможно, схватку за титул чемпиона с Макгрегором.

Нам остается ждать 2018 год. Он покажет, где, когда, и, главное, с кем сразится в следующий раз Хабиб Нурмагомедов.

P.S. На днях у Хабиб родился сын. «Советский спорт» от всей души поздравляет нашего бойца с пополнением в семье!