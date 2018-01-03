Итоги года в российских ММА «Советский спорт» подведет уже совсем скоро — 7-го января!

В конце 2017 года «Советский спорт» проводил большой опрос и выявил лучших российских бойцов ММА по итогам года в своих весовых категориях.

Настала пора узнать, кто же лучший боец России вне зависимости от весовых категорий. В финальном опросе участвуют лучшие из лучших.

Итоги года в российских ММА «Советский спорт» подведет уже совсем скоро — 7-го января! А пока еще есть время проголосовать за своего фаворита. Опрос находится в конце текста.

Тяжелый вес

Виталий Минаков (3-0)

Минаков за год провел три поединка против иностранных бойцов и во всех одержал победы. Были повержены Ди Джей Линдерман (нокаут в третьем раунде), Антонио Силва (нокаут во втором раунде) и Тони Джонсон (технический нокаут в третьем раунде). Все свои бои Виталий провел в организации Fight Nights.

Александр Волков (2-0)

Волков находится на 7-й строчке рейтинга тяжеловесов UFC и готовится к новым свершениям. В 2017 году он провел два поединка в сильнейшей лиге мира. В апреле единогласным решением судей победил Роя Нельсона, а в сентябре техническим нокаутом в третьем раунде одолел Штефана Штруве.

Александр Емельяненко (2-0)

Александр победоносно вернулся в ММА, подписав контракт с лигой WFCA. В сентябре техническим нокаутом в первом раунде победил Джеронимо дос Сантоса, а в декабре таким же методом выиграл у Вирджила Цвиккера. Следующий бой Емельяненко проведет уже в начале марта.

Сергей Павлович (2-0)

Сергей продолжает прогрессировать и крушить своих соперников. В январе он победил одноклубника Михаила Мохнаткина единогласным решением судей и стал чемпионом Fight Nights в тяжелом весе. Первую защиту провел в ноябре против ученика Федора Емельяненко Кирилла Сидельникова и не оставил ему никаких шансов — технический нокаут в первом раунде.

Сергей Харитонов (3-0)

Харитонов в 2017 году был необычно активен. Он провел три поединка в двух разных организациях (Bellator и M-1) и одержал досрочные победы в первых раундах. Сначала был нокаутирован Чейз Гормли, затем Тьерри Сокуджу. В июле Сергей заставил сдаться Джеронимо дос Сантоса после проведенного болевого приема на ногу.

Полутяжелый вес

Иван Штырков (4-0)

Уральский Халк ранее выступал в рамках тяжелого веса, но решил спуститься в более низкую категорию. За год Иван провел четыре поединка: нокаутировал Филипа Де Фриеса и Сатоши Ишии и по очкам одолел Родни Уоллеса и Кристиану Мпумбу. Штырков дерется в организации RCC.

Рашид Юсупов (2-0)

В начале года Юсупов провел потрясающий бой против немца Штефана Пютца на турнире M-1 и защитил пояс чемпиона в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом в третьем раунде. Затем Юсупов покинул организацию и провел поединок в молодом промоушене GTC, где в первом раунде «вырубил» хорвата Степана Бекавача.

Средний вес

Александр Шлеменко (2-1)

Для Александра 2017 года выдался непростым. Первые два поединка он провел в России в рамках турниров М-1. Сначала он победил Пола Брэдли по очкам, а затем взял уверенный реванш у Брэндона Хэлси за 25 секунд. В октябре Шлеменко провел схватку против топового спортсмена из Голландии Гегарда Мусаси, который недавно покинул UFC. Россиянин уступил единогласным решением судей, но большинство экспертов и бойцов ММА уверены, что у Шлеменко украли победу.

Альберт Дураев (2-0)

Альберт стал чемпионом лиги ACB в среднем весе. Для этого ему потребовалось сначала победить Клиффорда Старкса сабмишеном, а затем Вячеслава Василевского техническим нокаутом в первом раунде.

Полусредний вес

Андрей Корешков (1-0)

Корешков за год провел всего один поединок. В августе на турнире Bellator 185 он в первом раунде техническим нокаутом победил Чиди Нжокуани.

Абубакар Вагаев (4-0)

Вагаев выступает в лиге WFCA. В этом промоушене он провел четыре поединка и все закончились в его пользу. Были повержены: Луиз Хорхе Дутра, Хорхе Фильо, Нодар Кудухашвили и Беслан Ушуков.

Алексей Кунченко (2-0)

Алексею уже 33 года, но он не спешит покидать организацию M-1, где является неоспоримым чемпионом. Незнающий поражений боец в 2017 года победил Максима Грабовича единогласным решением судей и Сергея Романова техническим нокаутом в первом раунде.

Легкий вес

Хабиб Нурмагомедов (1-0)

Хабиб мог бы и не попасть в наш рейтинг, но так сложилось, что он провел поединок в последний день 2017 года. Да как провел! Нурмагомедов в очередной раз доказал, что достоин титульного боя в UFC, разгромив бразильца Эдсона Барбозу в одну калитку.

Эдуард Вартанян (2-1)

В 2016 года Эдуард с треском проиграл бой чемпиону ACB Абдул-Азизу Абдулвахабову нокаутом. Затем Вартанян сделал работу над ошибками и следующий год провел на твердую пятерку. В апреле он победил Александра Сарнавского сабмишеном, а в сентябре устроил войну в «клетке» для Андрея Кошкина. В декабре на итоговом турнире организации он вновь сразился с чемпионом. На этот раз Вартанян был намного лучше, и по мнению многих фанатов ММА одержал победу. Однако, судьи решили, что Вартанян проиграл.

Александр Шаблий (2-0)

Шаблий начинал год еще в организации ACB, где победил Глеристоне Сантоса, а закончил в организации Fight Nights. В декабре Александр удачно дебютировал в промоушене, нокаутировав Мирослава Штрбака.

Шамиль Завуров (4-0)

Один из любимых бойцов Рамзана Кадырова Шамиль Завуров как-будто переживает вторую молодость. В 2017 году 33-летний спортсмен из клуба «Ахмат» дрался в «клетке» четыре раза и во всех боях одержал победы. Сейчас Шамиль является одним из главных фаворитов Гран-при организации Road.

Полулегкий вес

Забит Магомедшарипов (2-0)

Забит, наверное, на данный момент самый яркий российский боец ММА, который выступает в UFC. Он покорил зарубежных любителей ММА своей нестандартной манерой ведения боя. Он отлично борется и классно работает руками и ногами в стойке. Два победных поединка в UFC – и за год Магомедшарипов стал узнаваем во всем мире.

Юсуф Раисов (3-0)

22-летний Юсуф является самым перспективным бойцом России. В 2017 году он провел три поединка и стал «временным» чемпионом ACB в полулегком весе. В своем последнем бою против Александра Педусона он продемонстрировал отличную физическую форму и прекрасные навыки в партере.

Легчайший вес

Петр Ян (2-0)

2017 год — самый удачный в карьере для Петра Яна. В апреле он взял реванш у Магомеда Магомедова и стал чемпионом лиги ACB. В сентябре провел успешную защиту против крепкого бразильца Матеуса Маттоса. Подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC и готовится к дебюту.

Абдул-Рахман Дудаев (4-0)

Дудаев провел четыре боя, выиграв все. Чемпион лиги WFCA в легчайшем весе.

Наилегчайший вес

Тагир Уланбеков (3-0)

Год назад этого парня никто не знал. А сейчас он чемпион Fight Nights. В 2017 году он победил Ассу Алмабавева, Шай Хаку и Вартана Асатряна в очень захватывающем поединке.

Али Багаутинов (2-1)

После того, как Али покинул UFC и вернулся в Fight Nigts дела у него сначала не пошли в гору. В первом же бою после возвращения в Россию он улетел в нокаут в бою против Тайсона Нэма. Правда, потом он реабилитировался перед своими фанатами, поочередно победив Педро Нобре и Дэнни Мартинеза.

Девушка-боец

Марина Мохнаткина (2-0)

Марина — восходящая звезда российских ММА. На ее счету в прошлом году две досрочные победы сабмишенами в рамках организации Fight Nights. За Мохнаткиной следят скауты UFC. Вполне возможно, в скором времени она подерется в сильнейшем промоушене мира.