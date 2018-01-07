Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Эдсоном Барбозой неделю назад, а разговоры об этом идут до сих пор. Александр Емельяненко узнал имя своего следующего соперника. Двое российских бойцов подписали контракты с сильнейшей лигой мира UFC. Бостон готовится принять супертурнир с участием Стипе Миочича, Фрэнсиса Нганноу, Даниэля Кормье и Волкана Оздемира.

«Советский спорт» вспоминает, какие события в мире смешанных единоборств состоялись на прошлой неделе.

Яркая победа Хабиба. Послесловие и пустословие

В последний день 2017 года российский легковес Хабиб Нурмагомедов размазал в «клетке» UFC бразильца Эдсона Барбозу. Он бил его в стойке, назло экспертам, и мучил в партере, так как он умеет. После этой яркой виктории Хабиб заявил, что готов за один вечер победить Тони Фергюсона («временный» чемпион) и Конора Макгрегора (полноценный чемпион). Получился некий треугольник топовых супербойцов, которые в 2018 году должны определить лучшего легковеса планеты. Да, можно к ним записать и четвертого, Эдди Альвареса (экс-чемпион). Он тоже намекает на возвращение к в чемпионскую гонку.

Слова Нурмагомедова очень сильно задели и Фергюсона, и Макгрегора. Первый заявил, что ему на все плевать, в прямом и в переносном смысле: «Мне плевать, одобрит ли это UFC, но я вырублю Макгрегора и унижу Нурмагомедова. А после того, как мусор будет выброшен с вершины, я поднимусь в полусредний вес. Грязь копилась годами, и пора навести порядок».

Второй тоже решил вмешаться в словесную перепалку с Хабибом, сидя на самом дорогом диване Ирландии: «Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто. При этом только один раз», - написал Конор в своем твиттере.

Если 2017 года заканчивался такими жесткими выпадами бойцов в адрес друг друга, то только представьте, каким будет 2018-й. Это будет очень жарко.

Лучший средневес России Александр Шлеменко считает, что у Нурмагомедова нет соперников: «Я считаю, что в ближайшее время наиболее вероятен поединок Нурмагомедова с временным чемпионом Фергюсоном. Этот бой уже срывался и имеет определенную предысторию. А Макгрегор все-таки чемпион, у него с Фергюсоном еще есть время, и объединение титулов пока не произошло, поэтому, думаю, наиболее вероятным соперником для Хабиба будет Эдди Альварес. Либо если бой будет титульным, то соперником Хабиба станет Тони. Если говорить гипотетически о противостоянии Нурмагомедов — Магрегор, то мой фаворит – это Хабиб. При этом Конора нельзя недооценивать. Он в отличие от других соперников Хабиба может удивить. Но в целом фаворитом в этом бою я считаю Нурмагомедова. Здесь все будет зависеть от подготовки. Причем не столько Хабиба, который всегда хорошо готовится к любому бою. Важно, в какой форме будет Макгрегор".

Пока эксперты и спортсмены обсуждали бой Хабиба и все, что случилось после него, сам Нурмагомедов прилетел домой, в Махачкалу, где его встречали сотни фанатов. Поистине народная любовь.

А вот глава российского промоушена ACB Майрбек Хасиев обратил внимание не на перепалку спортсменов, а на уровень доходов участников турнира UFC 219.

«Что ты за лига UFC, где телки получают денег больше, чем мужики!», - написал Хасиев в социальной сети.

Наши за границей

Хорошие новости пришли из UFC. Двое российских бойцов подписали контракты с сильнейшей лигой мира. Двоюродный брат Хабиба — Абубакар Нурмагомедов, который ранее выступал в организации WSOF, теперь будет драться в октагоне. Изначально планировалось, что он подерется на турнире в феврале, но его быстро сняли с карда по неизвестным причинам.

Яна Куницкая тоже будет представлять Россию в UFC. Экс-чемпионка промоушена Invicta дебютирует уже совсем скоро. 24 февраля ей предстоит поединок против известной спортсменки Сары Макмэн.

31-летний легковес Рустам Хабилов, который на данный момент имеет серию из пяти побед кряду в UFC, получил нового соперника. В Лондоне 17 марта в рамках турнира UFC Fight Night 127 он сразится против Кеджана Джонсона.

Один из учеников Федора Емельяненко, Вадим Немков, 16 февраля проведет свой второй поединок под эгидой промоушена Bellator. Соперник у него непростой — экс-чемпион организации Лиам Макгири. Бой состоится в андеркарде поединка между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.

ММА в России

Стал известен следующий соперник Александра Емельяненко по турниру в Тольятти, который пройдет 4 марта. Им стал поляк Шимон Байор, который за свою карьеру в ММА одержал 17 побед и потерпел семь поражений.

Российский тяжеловес уже начал тренировочный сбор.

В предвкушении большого боя

21 января в Бостоне состоится турнир UFC 220, хедлайнерами которого станут Даниэль Кормье, Волкан Оздемир, Фрэнсис Нганноу и Стипе Миочич.

Многие эксперты ожидают ярчайших противостояний и, как минимум, одного нового чемпиона. Если в Оздемира верят меньше, то в Нганноу — больше. Француз фаворит не только у фанатов, но и у букмекеров. На Стипе Миочича давят, но он старается оставить все мысли в стороне.

«Я уже говорил, что пока я в деле, никто у меня не заберет пояс чемпиона. Я слишком тяжело работал, чтобы отдать его. Я слишком многим пожертвовал. К сожалению для других бойцов, никто не получит мой пояс. Вы говорите мне, что Марк Хант не бьет сильно? Или Рой Нельсон? Или Джуниор дос Сантос? Да ладно вам. У Фрэнсиса тяжелый удар, и, конечно же, пропустив точный удар ничем хорошим бой не закончится. Но я намерен держать голову на шарнире, и следить за тем, чтобы все делать правильно. Он стойкий, большой и сильный. Он бьет тяжело, но он просто очередной паренек», - сказал Миочич — обладатель чемпионского пояса в тяжелом весе.

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