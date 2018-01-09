В 2018 году уже двое российских бойцов, Абубакар Нурмагомедов и Яна Куницкая, подписали контракты с промоутерской компанией UFC. Уровень российских ММА растет, и, многие спортсмены, выступающие сейчас в России, могут выступать в сильнейшей лиге мира. Причем, выступать на очень высоком уровне.

«Советский спорт» представляет список бойцов, которые смогут «выстрелить» в UFC, если подпишут контракты.

Внимание. В нашем списке все спортсмены выступают в России. За некоторыми следят скауты UFC. Но это не означает, что бойцы окажутся в американском промоушене.

Ахмед Алиев

Возраст: 28 лет

Организация: Fight Nights

Выступление в ММА: 16 побед — 4 поражения

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге: 24-е.

Скауты UFC давно следят за Ахмедом, но россиянин не спешит подписывать контракт с американским промоушеном, продлевая действующее соглашение с Fight Nights. Алиев в своем последнем поединке хорошо смотрелся с экс-бойцом UFC бразильцем Диего Брандао и выигрывал у него по очкам до того момента, когда латиноамериканец не психанул и покинул «клетку». Алиеву была присуждена победа техническим нокаутом. На данный момент Ахмед находится на 24-й строчке мирового рейтинга легковесов. И он мог бы спокойно разобраться с Джеймсом Викком — бойцом UFC, который расположился на 14-м месте в рейтинге организации и на 24-м месте в мировом рейтинге. Скорее всего, в 2018 году мы не увидим россиянина в сильнейшей организации мира. А вот уже в следующем году такой вариант выглядит очень оптимистичным.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 10%.

Эдуард Вартанян

Возраст: 26 лет

Организация: ACB

Выступление в ММА: 18 побед — 4 поражения

Весовая категория: легкая

Место в мировом рейтинге: 37-е.

Боец полностью оправдывает свое прозвише - «Львиное сердце», сражаясь в каждом поединке как вожак прайда, не щадя не только соперников, но и себя. 2017 года стал для Эдуарда поворотным в карьере. Он провел три классных поединка в лиге ACB и на равных дрался с чемпионом Абдул-Азизом Абдулвахабовым. Большинство фанатов считают, что он выиграл ту схватку и должен был отобрать титул, но судьи решили по-другому. В любом случае, место Эдуарда в мировом рейтинге кажется заниженным (37-е). Объективно он должен входить в топ-30 легковесов планеты. И был бы на своей позиции, если бы судьи не украли у него победу в чемпионском сражении.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 50%.

Альберт Дураев

Возраст: 29 лет

Организация: ACB

Выступление в ММА: 11 побед — 3 поражения

Весовая категория: средняя

Место в мировом рейтинге: 35-е.

Последний раз Дураев проигрывал почти четыре года назад Анатолию Токову. После того поражения он провел уже семь поединков и во всех одержал победы, причем убедительные. В своем крайнем поединке он не оставил шансов топовому российскому средневесу Вячеславу Василевскому, победив его техническим нокаутом уже в первом раунде. Альберт — универсальный боец, который классно работает в стойке ногами и руками, а в партере «ломает» не хуже, чем Хабиб Нурмагомедов.

Альберт стал первым спортсменов лиги ACB, который становился чемпионом в двух весовых категориях(полусредняя и средняя). Уровень Дураева точно соответствует топ-10 средней весовой категории UFC. Американскому промоушену стоит обратить внимание на спортсмена, который мог бы оживить интерес к дивизиону.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 30%.

Юсуф Раисов

Возраст: 22 года

Организация: ACB

Выступление в ММА: 12 побед — 1 поражение

Весовая категория: полулегкая

Место в мировом рейтинге: 48-е.

Юсуф — один из молодых российских бойцов, за которыми скауты следят с юношества. Раисов обладает атлетичным строением тела, качественной борьбой и хорошей ударной техникой. Сейчас он является «временным» чемпионом промоушена в полулегком весе. В 2018 году ожидается его реванш с полноценным обладателем титула Маратом Балаевым. Несомненно, Раисову есть еще чему учиться и куда расти. Но если он окажется в UFC, он будет набираться опыта намного быстрее. Этот парень рожден для самых больших поединков.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 80%.

Аскар Аскаров

Возраст: 25 лет

Организация: ACB

Выступление в ММА: 9 побед — 0 поражений

Весовая категория: наилегчайшая

Место в мировом рейтинге: 13-е.

Лучший российский представитель наилегчайшей весовой категории просто обязан попробовать свои силы в UFC. На данный момент чемпионом в сильнейшей лиге мира является американец Деметриус Джонсон, который полностью расчистил дивизион. Ему с каждым разом все сложнее и сложнее подобрать соперника. Большой надеждой для UFC было подписание Магомеда Бибулатова, но наш спортсмен проиграл уже во втором поединке под эгидой промоушена. Еще раньше там дрался Али Багаутинов, который даже дошел до титульного сражения. Но тягаться силами с Джонсоном не получилось. Аскару Аскарову всего 25 лет. Сейчас он находится на пике своей формы.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 85%.

Марина Мохнаткина

Возраст: 29 лет

Организация: Fight Nights

Выступление в ММА: 4 победы — 0 поражений

Весовая категория: женская легчайшая

Место в мировом рейтинге: 21-е.

Марина является многократной чемпионкой мира по самбо, а в ММА выступает совсем недавно. Но те четыре поединка, в которых приняла участие Мохнаткина, показали, что она очень перспективная девушка-боец. Сейчас ей 29 лет. Если она хочет попробовать себя в поединке против лучших, то переходить в UFC уже пора. Тем более, что скауты сильнейшего промоушена за ней пристально следят.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 50%.

Алексей Кунченко

Возраст: 33 года

Организация: M-1

Выступление в ММА: 17 побед — 0 поражений

Весовая категория: полусредняя

Место в мировом рейтинге: 62-е.

Один из лучших полусредневесов России, ученик Александра Шлеменк, обладатель идеального рекорда (17-0) находится в мировом рейтинге всего лишь на 62-м месте. Дело в том, что он выступает в М-1, где достойных соперников мало, да и со всеми Кунченко уже расправился. Алексею уже 33 года. Фанаты давно ждут, когда спортсмен покинет Россию и попробует себя за рубежом. Хочет ли этого сам Алексей — неизвестно.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 20%.

Иван Штырков

Возраст: 29 лет

Организация: RCC

Выступление в ММА: 12 побед — 0 поражений

Весовая категория: полутяжелая

Место в мировом рейтинге: 19-е.

Поначалу Штыркова считали бойцом, которому на убой привозят постаревших чемпионов, который сейчас в Штатах уже не котируются. Но со временем мнение к Уральскому Халку поменялось. Сейчас Иван — заветная цель таких промоушенов как UFC и Bellator. Предложения уже были, но Штырков отказался по той причине, что еще недостаточно готов к большим боям. У Штыркова есть все для того, чтобы быть успешным в сильнейшей лиге мира. Осталось лишь согласится на предложение от руководства UFC.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 70%.

Батраз Агнаев

Организация: ACB

Выступление в ММА: 4 победы — 0 поражений

Весовая категория: полутяжелая

Место в мировом рейтинге: 29-е.

Агнаев для многих стал открытием прошлого года. В июле на турнире ACB 65 он одержал красивую победу техническим нокаутом над известным бразильцем Тиаго Силвой и влюбил в себя многих фанатов ММА. 27 января состоится первая защита пояса от посягательств Довлетджана Ягшимурадова. Агнаев любит проводить поединки в агрессивной манере. Ни один из его четырех соперников не дотерпел до финального гонга. В UFC таких парней очень любят и ценят. Подписание контракта — дело времени.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 55%.

Виталий Минаков

Возраст: 32 года

Организация: Fight Nights

Выступление в ММА: 21 победа — 0 поражений

Весовая категория: тяжелая

Место в мировом рейтинге: 10-е.

Минаков уже давно мог драться в UFC и даже стать чемпионом. Однако, контрактные проблемы заставили зависнуть карьеру бойца на долгий период. Дело в том, что вот уже на протяжении четырех лет Виталий не может уладить отношения с лигой Bellator. Контракт не расторгнут, но и выполнять Виталий его не собирается из-за того, что руководство не может увеличить ему гонорар. За копейки тяжеловес драться не хочет. В общем, контракт не расторгнут. И из-за этого, Минаков не может вести переговоры с UFC. Замкнутый круг. Тем временем, Виталию уже 32 года. Он, по-прежнему, дерется в России и бьет всех, кого ему привозят.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 5%.

Сергей Павлович

Возраст: 26 лет

Организация: Fight Nights

Выступление в ММА: 12 побед — 0 поражений

Весовая категория: тяжелая

Место в мировом рейтинге: 24-е.

26-летний богатырь весом 110 кг и ростом 190 см крушит всех соперников на своем пути. Павлович имеет хороший контракт с одним из лучшим промоушеном страны и пока не собирается покидать родину, чтобы бить американцем и бразильцев в UFC. Факт: UFC уже предлагал ему контракт, но Сергей отказался. И правильно сделал. В технике спортсмена есть существенные недоработки. Нужно сначала их устранить, набраться опыта и стать узнаваемым бойцом не только в России, но и в США. А только потом подписывать контракт с UFC.

Шанс увидеть в UFC в ближайшее два года: 30%.