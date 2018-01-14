Хабиб Нурмагомедов станет чемпионом UFC в легком весе, Федор Емельяненко, наконец-то, одержит первую победу в Bellator, а сильнейшая организация в мире, по-прежнему, не придет в Россию со своим турниром. "Советский спорт" делает прогнозы на 2018 год в ММА.

1. UFC не придет в Россию

Руководство UFC во главе с Даной Уайтом уже давно говорит о российском рынке, с 2013 года. Но до сих пор ни одного турнира сильнейшей организации мира у нас в стране не случилось. Есть несколько проблем. Во-первых, UFC не уверен, что получится продать достаточное количество платных трансляций, так как в России не привыкли тратить деньги на просмотр подобных мероприятий. Во-вторых, билеты на само бойцовское шоу стоит немалых денег. Неизвестно, станут ли фанаты в России покупать их, например, за сумму минимум в пять тысяч рублей.

В начале года уже поползли слухи, что UFC готов провести турнир в нашей стране в середине сентября. Якобы уже забронирован СК «Олимпийский» на 14 и 15 число месяца. Это «Советскому спорту» подтвердили несколько источников. Даже американский промоушен не стал это опровергать. Однако, наш прогноз такой — UFC не проведет в России турнир в 2018 году, даже если Хабиб Нурмагомедов и Александр Волков будут претендовать на чемпионские пояса. Возможно, американцы вернутся к этому вопросу в 2019 году, когда решатся многие финансовые вопросы.

2. Хабиб Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Похоже все близится к тому, что российский легковес получит титульный поединок. Скорее всего, его соперником станет американец Тони Фергюсон, который владеет «временным» поясом. Не верится в то, что UFC станет бросать свою главную звезду ирландца Конора Макгрегора после долгого простоя на голодных до больших побед и злых Тони и Хабиба. Дана Уайт все-таки вернет Конора в большие бои в «клетке», но соперника подберут ему другого.

Наш прогноз — Хабиб закончит год с чемпионским поясом UFC: “временным” или полноценным, не важно.

3. Александр Волков не подерется за титул чемпиона UFC

На данный момент Александр Волков неофициально считается сильнейшим тяжеловесом России. И это не просто так. Он дерется в UFC и занимает седьмую строчку рейтинга в дивизионе. Многие уже говорят о титульных перспективах, но навряд ли в 2018 году американский промоушен решится дать шанс Волкову. Александр проведет один — два поединка, и, если, одержит в них победы, то в 2019 году получит заветный титульник.

4. Петр Ян дебютирует в UFC с яркой победы

Самый яркий представитель России в легчайшем весе Петр Ян освободил титул чемпиона ACB и подписал контракт с UFC. На данный момент Ян залечивает болячки, чтобы к дебюту в сильнейшей лиге мира подойти во всеоружии. Пока неизвестно, когда он проведет первый бой, но фанаты уверены, что ему дадут соперника из топ-15. «Советский спорт» предсказывает, что Петр уверенно одержит первую победу и влюбит в себя американских любителей смешанных единоборств.

5. Федор Емельяненко победит Фрэнка Мира, но не станет чемпионом Bellator

Федор проведет второй бой под эгидой Bellator уже скоро, 21 апреля. Его соперником станет экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Фрэнк Мир. Оба спортсмена уже возрастные, но, тем не менее, интерес к бою очень велик. Мир давно не дрался, в 2016 году он проиграл новозеландцу Марку Ханту нокаутом, а затем попался на допинге. Несмотря на это, он является фаворитом поединка против Емельяненко. После боя Федора против Мэтта Митриона мало кто верит в Последнего императора. Мало кто, но только не автор этого текста.

Наш прогноз: Федор победит Фрэнка и пройдет в полуфинал Гран-при тяжеловесов Bellator. Однако, что-то нам подсказывает, что чемпионом промоушена Емельяненко не станет.

6. Александр Шлеменко не подпишет контракт с UFC

В 2017 году Александр Шлеменко подрался с топовым бойцом Гегардом Мусаси и потерпел поражение единогласным решением судей, которое вызвало массу возмущений в мире ММА. Россиянин выиграл два раунда из трех, но победителем все равно не стал. Многие уверены, что Bellator просто ведет Гегарда к чемпионскому титулу, ибо он считается звездой ММА. У Александра остался всего один бой в американском промоушене, после чего он станет свободным агентом. Скорее всего, он не будет продлевать соглашение.

Его будущее в ММА видится в России. Он может еще лет пять выступать на высоком уровне у нас в стране и зарабатывать неплохие деньги. В UFC он не пойдет по двум причинам: а) платят там меньше; б) чтобы драться с лучшими представителями среднего веса Шлеменко придется провести как минимум два разогревочных поединка.

7. Виталий Минаков продолжит драться в России

Эпопея с контрактом Виталия Минакова и лиги Bellator продолжается. Он не расторгнут, а россиянин не дерется в промоушене с 2014 года. Российские фанаты хотят видеть Виталия в UFC, но чтобы там драться, Минаков должен закрыть все соглашения с Bellator. Этого не происходит и не произойдет в 2018 году. Минаков, по-прежнему, будет драться в российской лиге Fight Nights. Следующий поединок он долже н провести в мае против Сергея Харитонова. Бой еще официально не объявлен, но к этому все идет. В конце года Минаков еще раз подерется в России, в США он не вернется.

8. UFC подпишет как минимум семерых бойцов из России

В России очень много талантливых бойцов и скауты UFC следят за ними. Чтобы провести крутой турнир в нашей стране в американском промоушене должно быть как можно больше бойцов с постсоветского пространства. UFC следует обратить внимание на следующих бойцов: Сергей Павлович, Батраз Агнаев, Юсуф Раисов, Магомед Магомедов, Виталий Бигдаш, Тимур Валиев, Бекбулат Магомедов, Аскар Аскаров…

9. Александр Емельяненко не потерпит ни одного поражения

В 2017 году Емельяненко поражал всех своей физической формой. Он провел два победных поединка против Джеронимо дос Сантоса и Вирджила Цвиккера. Следующий бой он проведет в марте. Топовых оппонентов он не получит. На это есть ряд причин, начиная с подписки о невыезде и заканчивая слухами о гепатите. Но тем не менее, крепких орешков он пощелкает на территории России и продолжит победную серию в лиге WFCA.

10. Андрей Корешков не сможет вернуть титул чемпиона Bellator

В ноябре 2016 года Корешков неожиданно нокаутом проиграл бразильцу Дугласу Лиме и потерял пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе. В 2017 году Андрей провел всего один поединок. Чиди Нжокуани оказался соперником так себе, россиянин «вырубил» его в первом раунде. Корешков считается одним из самых зрелищных бойцов в лиге, однако, чемпионский титул вернуть не получится. Если мы ошибемся, будем только рады.

11. Майрбек Тайсумов получит соперника из ТОП-10 легкого дивизиона UFC

Пять ярких побед нокаутами подряд в UFC. Что еще нужно, чтобы получить соперника из ТОП-15 легкой весовой категории? В любой лиге мира за такое достижение давно дали бы титульный бой, но не Дана Уайт. Президент UFC как будто не замечает Майрбека Тайсумова. Россиянин обижается и требует достойных соперников. В 2018 году от боя с Майрбеком уже отказались Энтони Петтис и Дональд Серроне. Но что-то подсказывает, что Тайсумов все-таки добьется того, чтобы с ним считались.

12. Конор Макгрегор проведет один поединок по правилам ММА

Как мы уже писали выше, UFC вернет Макгрегора в ММА, однако, не станет организовывать поединки Конору против Тони Фергюсона или Хабиба Нурмагомедова. Слишком опасно терять главную звезду лиги на данный момент. Конор подерется, как обычно в последнее время за деньги. Соперником может стать Нейт Диаз, Эдди Альварес или Жорж Сент-Пьер.

13. Забит Магомедшарипов продолжит побеждать в UFC

Экс-чемпион ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов два раза в 2017 году подрался в UFC и дважды «срубил» по 50 тысяч долларов за свои поединки. Российский спортсмен тренируется в Нью-Джерси и он явно нравится Дане Уайту. В 2018 году Забит продолжит побеждать в сильнейшей лиге мира. Что-то подсказывает, что через год-два он дойдет до чемпионского боя.

14. Алексей Кунченко останется чемпионом М-1

Чемпион М-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко давно уже мог выступать в промоушене посильнее. Но, по-прежнему, дерется у Вадима Финкельштейна. В чем причина? Неизвестно. За Кунченко следят промоутеры из Bellator и UFC, но россиянин не спешит уезжать заграницу. «Советский спорт» прогнозирует, что Алексей по итогам года останется чемпионом М-1.