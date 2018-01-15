Трое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает четвертое место в легком весе, Александр Волков находится на седьмой строчке в тяжелом весе, а Виталий Минаков — на десятом в этом же дивизионе.

Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого – получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет – выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

ЯНВАРЬ

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 17 побед, 2 поражения)

2. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-1)

3. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-7-1)

4. Алистар Оверим (Голландия, 43-16)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5)

6. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1)

7. (0). Александр Волков (Россия, 29-6)



8. Деррек Льюис (США, 18-5)

9. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)

10. (+8). Виталий Минаков (Россия, 21-0)

... 19. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1)

23. (0). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1)

24. (0). Сергей Павлович (Россия, 12-0)

25. (0). Сергей Харитонов (Россия, 27-7)

26. (+1). Денис Гольцов (Россия, 20-5)

30. (0). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7)

34. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5)

37. (+16). Александр Емельяненко (Россия, 25-7)

45. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1)

52. (-1). Федор Емельяненко (Россия, 36-5)

53. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17-6)

54. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2)

56. (+1). Валентин Молдавский (Россия, 6-1)

61. (+39). Евгений Гончаров (Россия, 9-2)

76. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5)

86. (NEW). Сергей Билостенный (Россия, 5-1)

99. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-2)

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19-1)

2. Джонс Джонс (США, 22-1)

3. Райан Бэйдер (США, 24-5)

4. Фил Дэвис (США, 18-4)

5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4)

6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-1)

7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 27-6)

8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10)

9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6)

10. Овис Сен Прю (США, 22-10)

…14 (0). Рашид Юсупов (Россия, 9-0)



18. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6)

19. (0). Иван Штырков (Россия, 12-0)

21. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4)

28. (-1). Магомед Анкалаев (Россия, 9-0)

29. (0). Батраз Агнаев (Россия, 4-0)

32. (0). Шамиль Гамзатов (Россия, 11-0)

37. (+1). Максим Гришин (Россия, 25-7)

45. (+1). Вадим Немков (Россия, 8-2)

50. (+1). Курбан Омаров (Россия, 10-1)

61. (-1). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1)

64. (-1). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1)

66. (+2). Заурбек Башаев (Россия, 5-1)

67. (-1). Михаил Заяц (Россия, 23-8)

76. (-1). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0)

81. (-2). Михаил Царев (Россия, 32-7)

84. (-3). Максим Футин (Россия, 7-5-0)

99. (-4). Сафарбек Сапаров (Россия, 8-1)

Средний вес

1. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2)

2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4)

3. Люк Рокхолд (США, 16-3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2)

5. Йоэль Ромеро (Куба, 12-2)

6. Келвин Гастелум (США, 14-3)

7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9)

8. Крис Уайдман (США, 14-3)

9. Роналдо Соуза (Бразилия, 24-5)

10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)

...18. (0). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3)



20. (-1). Александр Шлеменко (Россия, 56-10)

35. (+12). Альберт Дураев (Россия, 11-3)

38. (0). Анатолий Токов (Россия, 25-3)

50. (0). Владимир Минеев (Россия, 10-1)

53. (+1). Артем Фролов (Россия, 10-0)

64. (+13). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1)

66. (-21). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6)

68. (+8). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2)

78. (+1). Артур Астахов (Россия, 15-5)

95. (+2). Ибрагим Чужигаев (Россия, 10-5)

97. (NEW). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 9-1)

99. (NEW). Гамзат Хирамагомедов (Россия, 5-0)

100. (NEW). Гасан Умалатов (Россия, 17-5-1)

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1)

2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1)

3. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-9)

4. Колби Ковингтон (США, 13-1)

5. Робби Лаулер (США, 28-12)

6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8)

7. Хорхе Масвидаль (США, 32-13)

8. Дуглас Лима (Бразилия, 29-6)

9. Нейл Мэгни (США, 20-6)

10. Даррен Тилл (Великобритания, 16-0-1)

…18 (0) Андрей Корешков (Россия, 20-2)



27. (-1). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0)

48. (-1). Альберт Туменов (Россия, 18-4)

60. (+1). Беслан Исаев (Россия, 37-9)

61. (-4). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1)

62. (-4). Алексей Кунченко (Россия, 17-0)

63. (-4). Абубакар Вагаев (Россия, 16-2)

67. (-4). Николай Алексахин (Россия, 20-5)

74. (0). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0)

93. (-4). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1)

98. (+1). Беслан Ушуков (Россия, 15-3)

99. (-3). Султан Алиев (Россия, 14-2)

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)

2. Эдди Альварес (США, 29-5)

3. Тони Фергюсон (США, 23-3)

4. (+2). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)



5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-5)

6. Дастин Порье (США, 22-5)

7. Кевин Ли (США, 16-3)

8. Патрики Фрейре (Бразилия, 18-8)

9. Джастин Гетжи (США, 18-1)

10. Пол Фелдер (США, 15-3)

…19. (0). Рустам Хабилов (Россия, 22-3)

24. (0). Ахмед Алиев (Россия, 16-4)

30. (+2). Рашид Магомедов (Россия, 20-2)

32. (+2). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5)

34. (+12). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-1)

35. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 17-1)

37. (-4). Эдуард Вартанян (Россия, 17-4)

41. (+1). Ислам Махачев (Россия, 14-1)

52. (+3). Али Багов (Россия, 24-10)

54. (+4). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3)

56. (0). Марат Гафуров (Россия, 15-1)

68. (+1). Магомед Идрисов (Россия, 8-0)

72. (+3). Муса Хаманаев (Россия, 18-5)

77. (+1). Шамиль Завуров (Россия, 34-5-1)

78. (+1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1)

85. (NEW). Амирхан Адаев (Россия, 13-3)

88. (NEW). Венер Галиев (Россия, 32-10)

91. (+1). Абукар Яндиев (Россия, 10-1)

92. (+1). Дамир Исмагулов (Россия, 14-2)

94. (-3). Андрей Кошкин (Россия, 16-6)

96. (-2). Александр Сарнавский (Россия, 35-6)

98. (NEW). Александр Шаблий (Россия, 17-3)

100. (-3). Магомед Мустафаев (Россия, 13-3)

Полулегкий вес

1. Макс Холлоуэй (США, 19-3)

2. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1)

3. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4)

4. Брайан Ортега (США, 13-0)

5. Джош Эмметт (США, 13-1)

6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4)

7. Рикардо Ламас (США, 18-6)

8. Джереми Стивенс (США, 26-14)

9. Даррен Элкинс (США, 23-5)

10. Пэт Курран (США, 23-7)

… 24. (-2). Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1)



30. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 15-1)

35. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 21-2)

43. (+1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 28-7)

48. (+2). Юсуф Раисов (Россия, 12-1)

53. (+2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1)

54. (+2). Марат Балаев (Россия, 8-0)

62. (+1). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)

79. (+1). Мухамед Коков (Россия, 12-2)

80. (+2). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0)

90. (+1). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0)

Легчайший вес

1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3)

2. Доминик Круз (США, 22-2)

3. Коди Гарбрандт (США, 11-1)

4. Марлон Мораес (Бразилия, 19-5-1)

5. Джимми Ривера (США, 21-1)

6. Даррион Колдвелл (США, 11-1)

7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8)

8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5)

9. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2)

10. Джон Додсон (США, 19-9)

...25. (-1). Петр Ян (Россия, 8-1)



34. (-1). Тимур Валиев (Россия, 12-1)

36. (+1). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0)

37. (+1). Рустам Керимов (Россия, 10-0)

40. (+3). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1)

42. (0). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1)

43. (+1). Магомед Магомедов (Россия, 14-2)

48. (-1). Михаил Малютин (Россия, 35-12)

53. (-2). Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 22-4)

52. (-6). Олег Борисов (Россия, 20-2-1)

58. (-4). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0)

69. (+24). Гога Шаматава (Россия, 12-4)

87. (-2). Махарбек Каргинов (Россия, 9-0)

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1)

2. Генри Седжудо (США, 12-2)

3. Джозеф Бенавидес (США, 25-4)

4. Рэй Борг (США, 11-3)

5. Джусьер да Силва (Бразилия, 20-5)

6. Бен Нгуен (США, 16-6)

7. Серхио Петтис (США, 16-3)

8. Брэндон Морено (Мексика, 14-4)

9. Джон Морага (США, 18-6)

10. Уилсон Рейс (Бразилия, 22-8)

...13. (+1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0)



18. (+2). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1)

19. (+9). Юнус Евлоев (Россия, 22-8)

23. (+1). Али Багаутинов (Россия, 16-6)

29. (NEW). Азамат Кеферов (Россия, 9-0)

30. (+1). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0)

37. (+1). Расул Альбасханов (Россия, 7-2)

63. (+14). Мурад Зейнулабидов (Россия, 17-2)

64. (NEW). Мансур Хатуев (Россия, 7-0)

77. (-4). Курбан Гаджиев (Россия, 13-2)

86. (0). Вартан Асатрян (Россия, 13-8)

90. (NEW). Мурад Магомедов (Россия, 7-0)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Макс Холлоуэй (США)

3. Стипе Миочич (США)

4. Даниэль Кормье (США)

5. Джон Джонс (США)

6. Ти Джей Диллашоу (США)

7. Тайрон Вудли (США)

8. Конор Макгрегор (Ирландия)

9. Жорж Сент-Пьер (Канада)

10. Роберт Уиттакер (Австралия)

11. Стивен Томпсон (США)

12. Рафаэль дос Аньос (Бразилия)

13. Эдди Альварес (США)

12. Джозеф Бенавидес (США)

14. Тони Фергюсон (США)

15. Хабиб Нурмагомедов (Россия)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Аманда Нуньес (Бразилия)

2. Кристина Жустино (Бразилия)

3. Роуз Намаюнас (США)

4. Джоанна Еджейчик (Польша)

5. Дженнифер Майа (Бразилия)

6. Джессика Андраде (Бразилия)

7. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

8. Валентина Шевченко (Перу)

9. Ракель Пеннингтон (США)

10. Жермейн де Рандамье (Голландия)