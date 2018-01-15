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31 декабря российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выдал супербой против бразильца Эдсона Барбозы. С этой схватки прошло уже более двух недель, но в мире смешанных единоборств, по-прежнему, обсуждают сложившуюся ситуацию в легком дивизионе UFC.

Все стало очень сложно и очень просто одновременно.

Есть полноценный чемпион — ирландец Конор Макгергор, который в 2016 году ни разу не дрался в UFC, но зато заработал кучу денег вместе с Флойдом Мэйвезером в боксерском противостоянии. Эти ребята показали всем, как надо «пилить» деньги на шоу, которое изначально и было лишь шоу и нисколько не профессиональный спорт.

Есть «временный» чемпион — американец Тони Фергюсон по прозвищу Эль Кукуй. Или, по-нашему, Бабайка. Этот парень кровью и потом годами зарабатывал себе чемпионский пояс. Имеет серию из десяти побед кряду, и, несомненно, вызывает у фанатов и экспертов ММА больше уважения, чем полноценный чемпион Макгрегор, любящий лишь денежные поединки.

Есть главный претендент — Хабиб Нурмагомедов, которого в ММА-кругах называют некоронованным чемпионом в легком весе. И об этом парне уже более двух недель говорят все, кому не лень. О нем твердят чемпионы полулегкого и полусреднего дивизиона американцы Макс Холлоуэй и Тайрон Вудли, намекая президенту UFC Дане Уайту о поединке против Хабиба. Нурмагомедов сейчас неплохо разогнался в плане пиара, с ним хотят драться все. Кроме Конора Макгрегора. Для ирландца это будет «самым настоящим кошмаром», как высказался тот же Вудли.

Что же ждет Хабиба?

Тони Фергюсон начал подготовку к следующему бою

Наш спортсмен уже не раз говорил, что готов провести в 2018 году три-четыре поединка,и, наконец-то, забрать чемпионский пояс. Неважно какой: «временный» или полноценный. Хабиб настраивается на бой против Фергюсона, так как считает его более достойным соперником, чем Макгрегор. Нурмагомедов ласково называет ирландца Петушком и даже не надеется на бой с ним.

Если смотреть на все реально, то Хабиб сейчас менять весовую категорию точно не будет. Опускаться в 66 кг для того, чтобы подраться с Холлоуэем будет сложно, хотя и реально. Подниматься в 77 кг для битвы с Вудли, конечно же, можно. Однако, цель сейчас стоит совсем другая — стать чемпионом в весе до 70 кг. Хабиб всю карьеру шел к этой мечте и сейчас она реально может воплотиться в жизнь.

Дана Уайт: UFC лишит Макгрегора чемпионского пояса и организует бой Фергюсон - Нурмагомедов

Фанаты, эксперты, бойцы и все кому не лень сильно надавили на Уайта с требованием лишить Конора титула. Макгрегор хочет подраться в сентябре, но к этому моменту он будет отсутствовать в «клетке», получается, два года. Полный абсурд. Чемпион не дерется, да еще и требует больших боев с большими деньгами. Это раньше Конор был самой большой звездой UFC и диктовал Уайту свои условия. Но время идет. В промоушене появились другие люди, которые могут вести организацию за собой и прославлять ее: Фрэнсис Нганноу, Кристиан Жустино, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов, Колби Ковингтон. Появилось много хороших бойцов, способных красиво говорить и не менее красиво бить лица своим соперникам. Получается, что Конор уже не такой незаменимый, как казалось год назад. Всех можно заменить.

Дана Уайт под давлением общественности сделал резкое заявление.

- Если Макгергор будет драться в сентябре, то это будет почти два года с момента его последнего боя в ММА. Такого не должно быть. Это несправедливо ко всем остальным. Любите Конора, уважайте его, любите все, что он сделал для компании. Я всегда это говорил. Но пояс должен двигаться дальше. Мы сделаем бой Хабиба против Тони, мы сейчас работаем над этим. Когда Конор вернется, он сразу получит бой с чемпионом. Я хочу, чтобы Конор снова начал тренироваться, вернулся и защитил свой пояс. Пока Конор хочет драться, мы всегда сделаем это. Я всегда уважал его за то, что он сделал, но если он не готов сейчас — пояс уйдет, - сказал Уайт.

Все это очень похоже на правду. К тому же, Дана в долгу перед Хабибом. Полтора года назад он уже обещал Нурмагомедову титульный поединок и тогда просто его «надул». Россиянин должен был подраться с Эдди Альваресом, даже контракт был уже подписан. Но в дело вмешался Макгрегор и чемпионский поединок улетел из рук Хабиба в карман дерзкому ирландцу.

Сейчас же все идет к тому, что Конора лишат титула в легком весе, за который в апреле подерутся Хабиб и Тони. Фергюсон уже опубликовал фотографию, на которой подписывает контракт на следующий поединок. А за пару дней до этого Нурмагомедов пообещал, что в скором времени появятся большие новости.

Все это делается не просто так. На днях появилась информация о том, что в сентябре UFC проведет первый турнир в России. На 14-15 число зарезервирован СК «Олимпийский». Несомненно, американцы хотят провести в столице нашей родины незабываемый турнир и заработать с него как можно больше денег. А что для этого нужно? Нужно чтобы лучший российский боец подрался с топовым соперником. UFC надеется, что Хабиб выиграет у Тони в апреле, а уже в сентябре в Москве сразится против Макгрегора, которому уже пообещали выпустить сразу на титульный поединок в случае, если пояс отберут.

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Почему все именно так, а не иначе?

Есть еще три варианта разборок в легком весе.

Если сейчас свести Макгрегора и Фергюсона, то вполне вероятно, что американец победит. Турнир в Москве под вывеской Хабиб — Тони потеряет в популярности.

Если сейчас свести Хабиба и Конора — аналогичная ситуация. Макгрегор проигрывает, тогда вновь в Москве - бой Хабиб — Тони.

Если сейчас Хабиб проиграет Тони, то турнир в Москве просто отменят.

Именно поэтому боссы сильнейшей лиги мира придумали простой алгоритм: надежда на то, что Хабиб побеждает Тони. Тогда в Москве можно устроить большое шоу и заработать кучу денег. UFC пользуется шахматным приемом «гамбит», где пешкой становится Фергюсон для того, чтобы в будущем провести самый кассовый бой в легком весе.

Такое развитие событий видится реальным и логичным.

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