31 декабря российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выдал супербой против бразильца Эдсона Барбозы. С этой схватки прошло уже более двух недель, но в мире смешанных единоборств, по-прежнему, обсуждают сложившуюся ситуацию в легком дивизионе UFC.

Все стало очень сложно и очень просто одновременно.

Есть полноценный чемпион — ирландец Конор Макгергор, который в 2016 году ни разу не дрался в UFC, но зато заработал кучу денег вместе с Флойдом Мэйвезером в боксерском противостоянии. Эти ребята показали всем, как надо «пилить» деньги на шоу, которое изначально и было лишь шоу и нисколько не профессиональный спорт.

Есть «временный» чемпион — американец Тони Фергюсон по прозвищу Эль Кукуй. Или, по-нашему, Бабайка. Этот парень кровью и потом годами зарабатывал себе чемпионский пояс. Имеет серию из десяти побед кряду, и, несомненно, вызывает у фанатов и экспертов ММА больше уважения, чем полноценный чемпион Макгрегор, любящий лишь денежные поединки.

Есть главный претендент — Хабиб Нурмагомедов, которого в ММА-кругах называют некоронованным чемпионом в легком весе. И об этом парне уже более двух недель говорят все, кому не лень. О нем твердят чемпионы полулегкого и полусреднего дивизиона американцы Макс Холлоуэй и Тайрон Вудли, намекая президенту UFC Дане Уайту о поединке против Хабиба. Нурмагомедов сейчас неплохо разогнался в плане пиара, с ним хотят драться все. Кроме Конора Макгрегора. Для ирландца это будет «самым настоящим кошмаром», как высказался тот же Вудли.

Что же ждет Хабиба?

Наш спортсмен уже не раз говорил, что готов провести в 2018 году три-четыре поединка,и, наконец-то, забрать чемпионский пояс. Неважно какой: «временный» или полноценный. Хабиб настраивается на бой против Фергюсона, так как считает его более достойным соперником, чем Макгрегор. Нурмагомедов ласково называет ирландца Петушком и даже не надеется на бой с ним.

Если смотреть на все реально, то Хабиб сейчас менять весовую категорию точно не будет. Опускаться в 66 кг для того, чтобы подраться с Холлоуэем будет сложно, хотя и реально. Подниматься в 77 кг для битвы с Вудли, конечно же, можно. Однако, цель сейчас стоит совсем другая — стать чемпионом в весе до 70 кг. Хабиб всю карьеру шел к этой мечте и сейчас она реально может воплотиться в жизнь.

Фанаты, эксперты, бойцы и все кому не лень сильно надавили на Уайта с требованием лишить Конора титула. Макгрегор хочет подраться в сентябре, но к этому моменту он будет отсутствовать в «клетке», получается, два года. Полный абсурд. Чемпион не дерется, да еще и требует больших боев с большими деньгами. Это раньше Конор был самой большой звездой UFC и диктовал Уайту свои условия. Но время идет. В промоушене появились другие люди, которые могут вести организацию за собой и прославлять ее: Фрэнсис Нганноу, Кристиан Жустино, Тони Фергюсон, Хабиб Нурмагомедов, Колби Ковингтон. Появилось много хороших бойцов, способных красиво говорить и не менее красиво бить лица своим соперникам. Получается, что Конор уже не такой незаменимый, как казалось год назад. Всех можно заменить.

Дана Уайт под давлением общественности сделал резкое заявление.

- Если Макгергор будет драться в сентябре, то это будет почти два года с момента его последнего боя в ММА. Такого не должно быть. Это несправедливо ко всем остальным. Любите Конора, уважайте его, любите все, что он сделал для компании. Я всегда это говорил. Но пояс должен двигаться дальше. Мы сделаем бой Хабиба против Тони, мы сейчас работаем над этим. Когда Конор вернется, он сразу получит бой с чемпионом. Я хочу, чтобы Конор снова начал тренироваться, вернулся и защитил свой пояс. Пока Конор хочет драться, мы всегда сделаем это. Я всегда уважал его за то, что он сделал, но если он не готов сейчас — пояс уйдет, - сказал Уайт.

Все это очень похоже на правду. К тому же, Дана в долгу перед Хабибом. Полтора года назад он уже обещал Нурмагомедову титульный поединок и тогда просто его «надул». Россиянин должен был подраться с Эдди Альваресом, даже контракт был уже подписан. Но в дело вмешался Макгрегор и чемпионский поединок улетел из рук Хабиба в карман дерзкому ирландцу.

Сейчас же все идет к тому, что Конора лишат титула в легком весе, за который в апреле подерутся Хабиб и Тони. Фергюсон уже опубликовал фотографию, на которой подписывает контракт на следующий поединок. А за пару дней до этого Нурмагомедов пообещал, что в скором времени появятся большие новости.

Все это делается не просто так. На днях появилась информация о том, что в сентябре UFC проведет первый турнир в России. На 14-15 число зарезервирован СК «Олимпийский». Несомненно, американцы хотят провести в столице нашей родины незабываемый турнир и заработать с него как можно больше денег. А что для этого нужно? Нужно чтобы лучший российский боец подрался с топовым соперником. UFC надеется, что Хабиб выиграет у Тони в апреле, а уже в сентябре в Москве сразится против Макгрегора, которому уже пообещали выпустить сразу на титульный поединок в случае, если пояс отберут.

Почему все именно так, а не иначе?

Есть еще три варианта разборок в легком весе.

Если сейчас свести Макгрегора и Фергюсона, то вполне вероятно, что американец победит. Турнир в Москве под вывеской Хабиб — Тони потеряет в популярности.

Если сейчас свести Хабиба и Конора — аналогичная ситуация. Макгрегор проигрывает, тогда вновь в Москве - бой Хабиб — Тони.

Если сейчас Хабиб проиграет Тони, то турнир в Москве просто отменят.

Именно поэтому боссы сильнейшей лиги мира придумали простой алгоритм: надежда на то, что Хабиб побеждает Тони. Тогда в Москве можно устроить большое шоу и заработать кучу денег. UFC пользуется шахматным приемом «гамбит», где пешкой становится Фергюсон для того, чтобы в будущем провести самый кассовый бой в легком весе.

Такое развитие событий видится реальным и логичным.