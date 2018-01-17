«Турнир 9 февраля будет посвящен открытию М-1 Арены»

– 2017-й получился крайне насыщенным и плодотворным, – говорит Вадим Финкельшейн. – Мы провели 21 турнир: 13 крупных турниров M-1 Challenge и 8 турниров серии Road to M-1. Плюс любительские турниры под эгидой WMMAA: чемпионат Европы в Германии, чемпионат мира в Казахстане, чемпионат Азии в Киргизии и другие. Очень много времени и ресурсов ушло на строительство М-1 Арены. Это будет без преувеличения уникальное для России сооружение, а в Европе такие можно пересчитать по пальцам.

В этом году мы планируем проводить турниры каждые две недели, начиная с 9 февраля – с турнира в Санкт-Петербурге, который будет посвящен открытию М-1 Арены. Вход будет бесплатным: по пригласительным, которые можно получить, скачав наше мобильное приложение M-1 TV, вся информация появится там в ближайшее время. Также мы собираемся создать свое реалити-шоу, которое будет транслироваться на нашем телеканале. В прошлом году Арена отнимала много времени, сейчас я наконец-то разгружусь и уделю время другим проектам.

По итогам 2017 года Вадим Финкельштейн был признан лучшим руководителем по версии "Советского спорта". "Советский спорт"

– Как продвигаются дела в создании собственного телеканала, который вы анонсировали на последних турнирах?

– Мы наконец-то получили лицензию на вещание. Телеканал уж доступен в интернете, к концу января он появятся в пакетах «НТВ-Плюс», а затем у всех крупнейших кабельных операторов страны. Еще в ближайшее время мы появимся на Apple TV. У нас уже самый большой охват телевизионной аудитории из всех российских организаций, нас показывают на 18 телеканалах в более чем ста странах мира, а с запуском собственного телеканала охват еще увеличится.

– В прошлом году много воспитанников М-1 успешно выступили в UFC. Следите ли вы за выступлениями ваших бывших бойцов?

– Конечно слежу, ведь многие из них росли и раскрывались на моих глазах. М-1 дало миру ММА очень много бойцов. Сейчас даже в топ-15 тяжей UFC три выходца из М-1. Это лишний раз доказывает, что в М-1 очень высокая конкуренция, и мы не делаем легких боев бойцам, как порой происходит в других промоушенах. Ведь вы сами знаете, что и из других наших организаций бойцы переходили в UFC, но никто надолго задержаться не может. Либо проигрывают, либо их увольняют. Все потому, что здесь в России для них подбирают соперников, набивают рекорды. Мы такого никогда не делали. Отсюда и результат наших бойцов на Западе.

– Если бой Хабиба и Конора Макгрегора состоится, каков ваш прогноз?

– Хабиб убьет его. Ему сейчас нет равных в его весе, и Макгрегор точно его не остановит. Я думаю, даже UFC это прекрасно понимают. Я помню, когда в 2009 году Хабиб дебютировал у нас в М-1, он уже тогда выделялся из всех своей уверенностью в ринге. Видно было, что этот паренек далеко пойдет. Так и случилось.

«Я вкладывал деньги в ММА, когда никого еще не было»

– Недавно Маирбек Хасиев выложил у себя в инстаграме фрагмент интервью, где он говорит, что на 100% уверен: такие люди как вы и Камил Гаджиев не будут делать турнир, если не увидят в этом прибыли. Как вы думаете, зачем был сделан такой акцент в вашу сторону?

– Знаете, я всегда очень уважал Маирбека, но сейчас я не знаю, как к нему относиться. Я понимаю, что он, видимо, хотел меня спровоцировать, выставив это отдельной новостью, но я на такое не обращаю внимание. Я никогда не участвовал в трэштокинге, никогда не касался дел других лиг. У нас свой путь и мы никогда не говорили ничего о других. Даже когда видим, как иногда с нас откровенно копируют многие вещи.

Я вообще порой не понимаю его, он постоянно пытается кого-то учить: фанатов, судей, бойцов. Постоянно придумывает какие-то лозунги, сравнения. Мне это кажется странным. Что касается меня: я провел более 200 турниров, вложил миллионы долларов из своих других бизнесов в развитие ММА, не получая никакой денежной выгоды. Я вкладывал в это деньги тогда, когда никого еще не было. Я создал любительское ММА в России, которое дает дорогу в большой спорт тысячам мальчишек, помогал финансово многим нашим бойцам, таким как Роман Зенцов, Андрей Семенов, Мусаил Алаудинов, Омар Сулоев и многим другим, платил ребятам зарплаты, отправлял на сборы, оплачивал проживание. И он сейчас мне говорит, что я ничего не делаю без выгоды?

Это сейчас все промоушены пришли на готовенькое, где можно смотреть на ошибки других и делать лучше. Где Маирбек был 10, 20 лет назад? Конечно, я был удивлен слышать это от Маирбека, которого я уважал, и который сам везде позиционирует себя как правильного, честного промоутера, произносит лозунги «никогда не ври», «больше боев, меньше шоу», но при этом его же маркетологи в ACB внаглую просто обманывают людей неверной информацией.

– Что именно вы имеете в виду?

– Знаете, честно не хотел об этом говорить, но раз уже на то пошло: возьмите, например, последний турнир в Москве и ту статистику которую они выложили в сеть. Когда я ее увидел, я смеялся наверно полчаса.

Они заявляют, что продали билетов на 17 миллионов. При этом цены были от 400 рублей. Вы сами считаете, это вообще реально? Я прекрасно знаю рассадку ГЦКЗ Россия, знаю их билетную программу. Там посадочных мест всего вместе с партером – 6700, а они заявили 7500. На турнире было очень много моих знакомых, я специально поинтересовался, покупали ли они билеты: нет, все получили бесплатно.

Я знаю, сколько вмещает зрительный зал, сколько билетов уходит на спортсменов и гостей. Не верите мне, спросите у Камила, он там проводит турниры несколько раз в год. Зачем врать и скатываться к такому пиару? Зачем эти красивые цифры, в которых нет правды? Возьмите калькулятор посчитайте. Даже если они продали 70% зала, хотя я на 100% уверен, как любит говорить Маирбек, что столько не продали. Тогда средняя цена каждого проданного билета должна составлять 4-5 тысяч рублей, а они продавали билеты от 400-500 рублей, и то в последний день еще оставались билеты. Разве это не смешно?

Та же ситуация и с цифрой телеаудитории. Я постоянно получаю телерейтинги от TNS уже много лет, и у этого турнира АСВ рейтинг был 0.6%, а доля – 1.9%. Это средние рейтинги для турниров ММА в России. У нас в этом году были турниры, которые набирали рейтинг больше. Цифры рейтинга говорят о том, что их смотрело примерно 2 миллиона человек. При этом они называют цифру 4 миллиона. Ну это смешно. Зачем этот дешевый пиар?

Перед тем как обсуждать кого-то, надо самому соответствовать тем лозунгам, которые заявляешь. Надо сначала разобраться в своей лиге: а там маркетологи нагло выставляют ложную информацию. Обсуждать и критиковать других – это вообще неправильно. И такой случай, конечно, не единственный. Мы делаем общее дело, а строить свой пиар на ничем не обоснованной критике и унижении других – это не самый лучший путь. Маирбеку стоит сначала разобраться в своем промоушене, а потом комментировать работу других.