В ноябре прошлого года чемпион ACB в легчайшем весе Петр Ян объявил о том, что он освобождает свой титул и планирует перейти в UFC. Наступил январь месяц, но Петр до сих пор не подписал контракт с сильнейшей лигой мира.

«Советский спорт» связался с главной русской надеждой легчайшего веса, чтобы узнать о приблизительных сроках подписания в UFC и возвращения в октагон.

- Петр, 30 сентября вы провели последний бой в лиге ACB, в котором защитили свой пояс, но усугубили последствия травмы. Расскажите, чем сейчас занимаетесь, и к какому сроку ожидается ваше полное выздоровление?

- Сейчас я прибыл в Таиланд, 17 января будет 3 месяца после операции. Думаю, еще месяца 2-3 я буду проходить здесь реабилитацию, закачивая колено. Месяц-два мне понадобится для набора оптимальной формы… Тут особо спешить нельзя – если сейчас все сделать правильно и не спеша, то в дальнейшем все должно быть нормально. Я еще молод и, если сейчас не начудить, то впереди у меня будет много больших боев. По точной дате восстановления сказать трудно – надо отталкиваться от состояния ноги. Вот, 17-го числа начнутся первые тренировки с реабилитологом.

- Из-за чего случилась эта травма?

- Эту травму я получил до своего последнего боя с бразильцем, во время подготовки в Таиланде. Взяли меня на болевой во время спарринга, и я пытался уйти из него через чур резко, что привело к разрыву передней крестообразной связки. Это произошло за месяц и 5 дней до поединка, но сниматься с боя я не хотел. Пришлось рисковать и многое поставить на кон, но получилось так, как получилось.

- UFC вам отводило какие-нибудь временные рамки?

- Нет, никаких рамок не ставили.

- А может такое случиться, что контракт в итоге с UFC не подпишется, так как будут изменены ими условия или слишком много времени пройдет?

- Не знаю даже. Может случиться всякое, всегда нужно думать обо всех моментах, но, я думаю, в моей карьере бои еще будут – в UFC это случится или нет.

- Запасные варианты есть?

- Конечно! Все будет нормально, без боев не останусь!

- Ну, будем надеется, что с UFC все сложиться. Какого оппонента вы бы хотели себе для дебюта: новичок, ветеран или из ТОП-15?

- Новичка бы точно не хотел – я расцениваю свои силы на топового бойца, так как знаю, что могу справляться. Кого дадут они – это уже не мое дело. Я не готов ни от кого отказываться: ТОП-5, ТОП-10, ТОП-20… Понятно, что для первого боя не дадут громкого оппонента, но бой-два и все будет нормально.

- А есть в этой организации бойцы, которые вызывают раздражение, и которым вы готовы прямо сейчас бросить вызов?

- Раздражение никто не вызывает, но в данном промоушене есть неоправданно распиаренные бойцы. Я думаю, что мои навыки и мое сердце для них будет серьезной помехой! Сибирский характер – такого они еще не встречали! Мне кажется, что после последних поединках я подсозрел в психологическом плане. Думаю, в следующих боях буду еще более агрессивным в ведении боя, более жестким.

- Как думаете, за сколько в UFC вы сможете добраться до титула?

- По-хорошему, если с американской визой будет порядок и не будет серьезных травм, то за 2-3 года это будет реально. Сейчас я нахожусь в таком возрасте, когда морально ты готов к громким боям.

- В заключении хотелось бы узнать ваши планы на этот год.

- Хочу восстановиться, подписаться в UFC и провести там два боя. Учитывая ситуацию с травмой, два боя за год – это будет очень хорошо. Хочется заявить о себе на новой вершине – дай Бог, получится.